В премиальном ЖК "Бульвар Фонтанов" выбрали самую красивую девушку страны

Великолепное Grand Opening Show стало финальным аккордом в строительстве одного из самых знаковых жилых кварталов Киева в премиальном сегменте

Ревизия достижений реализованного здесь концепта City Resort превратилась в яркий праздник, еще раз подчеркнувший статус ЖК "Бульвар Фонтанов" как самого премиального комплекса столицы. Особенным моментом празднования стал финал Национального конкурса красоты "Королева Украины 2019", жюри которого определило самую красивую девушку страны.













"Мы прошли вместе большой путь – от первых чертежей и макетов к воплощению всех наших планов в реальность. Мы создали это уникальное жилое пространство, а вы – наполнили его жизнью. И я верю, что оно станет неисчерпаемым источником вдохновения для всех, кто называет это место своим домом", – заявила руководитель проекта ЖК "Бульвар Фонтанов" Светлана Касамара на церемонии торжественной передачи символических ключей от комплекса жителям ЖК. Этот торжественный момент стал главным событием грандиозного светского приема, которым девелопер проекта –компания City One Development в партнерстве с компанией UDP, приветствовал своих гостей. Среди приглашенных на праздник были известные столичные персоны, а также будущие и настоящие резиденты комплекса. Особую атмосферу роскоши и ярких эмоций обеспечивало не только выступление мировых музыкальных звезд – Lou Bega, Eneli, Karl Frierson, Khayat и Евгения Хмары, но и изысканные угощения и напитки. Не обошлось и без розыгрыша ценных призов, среди которых был 1 млн гривен на приобретение недвижимости в ЖК "Бульвар Фонтанов". Именно этот джек-пот стал объектом желаний всех киевлян, ценящих комфорт, безопасность и эксклюзивность.

Элитный жилой комплекс, расположенный в эпицентре деловой и культурной жизни столицы, сразу стал достопримечательностью не только Печерска, но и всего города, за счет уникальной и авторской, созданной специально для этого жилого проекта, аллеи каскадных фонтанов протяженностью 150 метров с музыкальным и световым сопровождением. Рекреационный потенциал этой грамотно спланированной и хорошо освоенной локации позволяет назвать любую из квартир этого жилого комплекса – высококачественной курортной недвижимостью с продуманными до мелочей планировочными решениями, инновационным сервисом и развитой инфраструктурой. В каждом лобби – ресепшен и зона отдыха, доступ к лифтам – от двери квартиры до трехуровневого подземного паркинга на 1200 мест, в распоряжении всех жителей – многофункциональная лаунж-зона с домашним кинотеатром, конференц-сервисом, игровой комнатой для детей и современной открытой кухней, а также дизайнерская терраса с зонами барбекю и потрясающими панорамными видами. Закрытая территория двора без машин – благоустроенное пространство, где можно заниматься спортом, гулять с детьми на детской площадке с безопасным покрытием, ходить по траве и устраивать праздники с соседями, ставшими вам друзьями.

Комплекс заселен на 50%, но уже сейчас на территории "Бульвара Фонтанов" создана удобная инфраструктура, которая постоянно наполняется и развивается. Все бытовые вопросы находятся в зоне компетенции собственной сервисной, обслуживающей ЖК компании, а круглосуточная служба "консьерж-сервис" является связующим звеном между жителями, управляющей компанией и умными решениями жилого комплекса. А значит, все бытовые вопросы можно обсудить не выходя из дома. Да и на территории комплекса с круглосуточной охраной, новейшей системой видеонаблюдения и контроля доступа, а также эффективной системой пожарной сигнализации – безопасность и приватность жизни резидентов комплекса являются приоритетами. А значит, каждый человек в "Бульваре Фонтанов" обретет тут свой настоящий дом, наполненный комфортом, уютом и престижным статусом.

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