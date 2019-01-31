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В России заявили, что раненых украинских моряков осмотрели врачи

31 января, 17:44

Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную

Фото: AFP
В России заявили, что раненых украинских моряков осмотрели врачи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/890/837/5c48908379b07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/890/837/5c48908379b07.jpg Украина Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную

В четверг, 31 января, сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили раненных в Керченском проливе украинских моряков, переведённых из больницы СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово". Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"При проверке "Лефортово" мы с коллегами также посетили трёх раненых моряков, ранения у них полностью затянулись, состояние здоровья нормальное. Есть небольшие жалобы на остаточные явления после ранений, например на ноющие боли, но их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази, одному назначены уколы", – рассказал Мельников

Он также отметил, что в ближайшее время арестованных посетит врач-офтальмолог.

"Они оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывезти их для обследования в гражданскую больницу", – сказал ответственный секретарь ОНК.

По его словам, в целом моряки "не жалуются на условия содержания, считают их хорошими".

"Все трое содержатся раздельно, но с другими сокамерниками в двухместных новых отремонтированных камерах, где есть горячая вода, холодильник и телевизор. Как и положено, каждый день по часу они гуляют", – рассказал Мельников.

Напомним, трое раненых моряков Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были выписаны из больницы СИЗО "Матросская тишина" и переведены в изолятор "Лефортово".

Также мы писали о том, что тюремщики в "Лефортово" не передают украинским морякам письма от родных.

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Тег Россия, здоровье, моряки, лекарства, СИЗО, ранение, лефортово

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Источник:

Интерфакс

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