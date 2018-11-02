В РПЦ истерика: представителя Константинополя назвали неадекватным

Заявление о том, что УПЦ МП больше не существует, вызвало бурную реакцию в окружении патриарха Кирилла

В Русской православной церкви вызвало очень бурную реакцию заявление представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова о том, что на сегодняшний день в Украине больше не существует УПЦ МП.

В ответ на это пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявили о неадекватности представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова.

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", – отметил он.

Напомним, что ранее архиепископ Тельмиский Иов заявил об упразднении Московского патриархата в Украине Константинополем.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует", – сказал он в интервью "ВВС Украина".

Кроме того, по его словам, теперь все архиереи Украине де-факто перешли под администрацию Вселенского престола.

Как мы уже писали, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что у Русской православной церкви нет другого выхода, кроме как следовать решениям Константинополя.

Кроме того, мы писали, что РПЦ объявила Вселенского патриарха Варфоломея "раскольником".