В СБУ предупредили похищение россиянина спецслужбами РФ

Сегодня, 20:35

Спецслужбы РФ пытались похитить переехавшего в Украину из-за агрессии Кремля россиянина

 


фото ssu.gov.ua

фото ssu.gov.ua

фото ssu.gov.ua

фото ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники контрразведки СБ Украины в ходе многоэтапной операции пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории нашей страны гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля", – говорится в сообщении.

По информации силовиков, представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции для переправки россиянина на территорию РФ.

Отмечается, что эта группа злоумышленников периодически работала на территории РФ. Ранее ее участники были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

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"Для выполнения "грязной" работы, а именно похищение россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысяч долларов США нанял представителей местного криминалитета", – рассказывают в СБУ.

Для переправки россиянина через госграницу Украины на территорию России планировалось использование снотворных препаратов. Затем мужчину должны были передать представителям спецслужб РФ.

"Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина. У злоумышленников изъяты 23 тысячи американских долларов, полученные от спецслужб РФ за выполнение преступной задачи, и средства связи с российскими кураторами", – отмечают в СБУ.

Осуществляются соответствующие мероприятия в рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что к украинским пограничникам на пункте пропуска в Харьковской области обратился курсант Голицынского пограничного Института ФСБ России Сергей Удовиченко с просьбой о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

Позже курсант заявил украинским пограничникам, что его преследовали российские спецслужбы.
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Источник:

"Сегодня"

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