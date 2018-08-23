В СБУ разоблачили "крота", работавшего на иностранную спецслужбу – Грицак

Сегодня, 11:11

Украинская спецслужба работает еще по ряду лиц, которые могут быть завербованы

Василий Грицак. Фото: president.gov.ua
Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

В Службе безопасности Украины обнаружили "крота" – сотрудника, который работал на одну из иностранных спецслужб. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.

По его словам, задержание сотрудника спецслужба произошло еще 18 августа.

"Мы выявили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения – содержание под стражей", – заявил Грицак.

Он отметил, что в работе имеются и другие дела, по которым пытаются выявить других предателей.

"У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", – подчеркнул глава СБУ.

Напомним, последним самым громким разоблачением агентуры в украинских госструктурах стало дело переводчика премьер-министра. 20 декабря прошлого года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили Станислава Ежова, который работает в секретариате Кабмина. Силовики указали, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

Как рассказали в СБУ, российский "шпион" информировал РФ о поездках и переговорах Гройсмана. В украинский спецслужбе говорили, что тот собирал служебную информацию Кабмина, в частности по заграничным поездкам и переговорам премьер-министра Украины, которую во время личных встреч, а также по электронной почте, передавал представителям ГРУ РФ.
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Источник:

УНИАН

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