В школу по новым правилам: как теперь будут принимать в первый класс

Министерство образования утвердило новые правила зачисления в школу. Ребенку в первую очередь гарантируется обучение по месту регистрации. Если семья живет по другому адресу, попадет ли ребенок в школу, решит случайная жеребьевка. Для поступления в школу первоклашек не заставят проходить какие-либо конкурсы на проверку знаний.

Сайт "Сегодня" разбирался, как поменялись правила зачисления в первый класс в 2018 году.

Кого зачислят в школу в первую очередь

До 31 мая родители должны подать в школу документы будущего первоклассника. Можно подавать любое число заявлений и в любую школу, независимо от прописки. Но первоочередное право на зачисление ребенок имеет только в школе по месту регистрации. В другое учебное заведение ребенка могут принять, если есть свободные места в классах, или если он относится к категории детей, которых школа должна зачислить в первую очередь.

В первую очередь зачислят в школу если:

Дети зарегистрированы на территории обслуживания школы.

Братья или сестры уже учатся в этой школе.

Это дети работников школы.

Выпускники дошкольного заведения, которое прикреплено к школе.

Фото: архив

Вместе с заявлением о зачислении в школу нужно подать такие документы:

Копия свидетельства о рождении.

Оригинал или копия медицинской справки № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра".

Оригинал или копия документа об образовании, если такой есть.

При желании – оригинал или копия заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка или протокола заседания психолого-медицинско-педагогической консультации.

При желании можно подать документ, который подтверждает место жительства ребенка на территории, которую обслуживает школа.

Если ребенок или кто-то из его родителей имеет справку о том, что он переселенец, справку об обращении за защитой в Украине, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите или которой предоставлена временная защита, и не имеет свидетельства о рождении, он зачисляется в школу без него.

Ребенку не обязательно присутствовать в школе во время подачи документов, отмечают в Минобразования. И этого не могут требовать в самой школе.

Как будут принимать детей в школу не по месту регистрации

Каждая школа рассчитана на конкретное количество учеников. Но администрация учебного заведения должна сделать все, чтобы дети первой очереди были зачислены. Если школа имеет свободную классную комнату, то в ней могут открыть дополнительный первый класс. Но в Порядке отмечается, что набирать классы можно исключительно в пределах нормативов наполняемости – то есть, не более 30 учеников в классе.

Если число заявлений не превышает количество мест для первоклассников, то 1 июня школа зачисляет детей. На протяжении двух рабочих дней со дня зачисления на информационном стенде школы, а также на сайте школы должен быть обнародован список учеников, вывешено объявление о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки, информация о количестве свободных мест и фамилии детей, которые на них претендуют.

Если же мест в школе не хватает и для приписанных детей, то директор должен предложить родителям ребенка другую школу со свободными местами.

Фото: С. Николаев

До 15 июня включительно школа должна зачислить детей, которые не прикреплены к району обслуживания. Кого зачислят – определят жеребьевкой, которая проводится с 5 по 10 июня.

Сам процесс отбора – случайный. В прозрачный барабан или ящик загружают листы бумаги или карточки. Что это будет за урна и как будут выглядеть жребий, определит конкурсная комиссия из трех человек, которую утверждает директор школы. Однако все жребии должны быть одинаковыми и изготавливаться или запаковываться так, чтобы никто из присутствующих не мог увидеть их содержание. Каждый может осмотреть жребий и ящик. На жеребьевке имеют право присутствовать родители детей, которые претендуют на свободное место в школе.

После 15 июня и до начала учебного года на свободные места (если они остались) будут брать детей, имеющих право на первоочередное зачисление – то есть с территории обслуживания, а в течение учебного года – в порядке поступления заявлений о зачислении.

Фото: архив

Как узнать о свободных местах в школе? Школа должна публиковать на своем сайте или на сайте Управления образования информацию о закрепленной за учреждением территории обслуживания, количество детей, которых можно обучать, количество учеников в каждом классе и наличие свободных мест в каждом из них.

Кроме того, Минобразования рекомендует местным властям публиковать решение о территориях, закрепленными за школами, за 6 месяцев до старта вступительной кампании.

Также важно, что в новом Порядке рекомендовано ежегодно анализировать результаты распределения и закрепления территории обслуживания за школами и учитывать это для следующего года. То есть, если местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления увидят, что в какую-то школу пришло много детей, а в другой, напротив, был недобор, в следующем году они должны распределить территорию более рационально.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны для поступления ребенка в детсад.