В суд передали дело банды "полицейских"-грабителей

Банда из 10 человек действовала в трех областях и нанесла ущерба на 11 миллионов

Следователи Национальной полиции передали в суд обвинительный акт относительно преступной группы, которая совершала разбойные нападения, переодеваясь в форму стражей порядка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Главным следственным управлением Национальной полиции под процессуальном руководством Генеральной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти членов вооруженной банды", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что нападавшие лишали свободы потерпевших и применяли к ним физическое насилие, а установленная сумма материального ущерба превышает 11 миллионов гривен. Подозреваемым грозит уголовная ответственность по семи статьям Уголовного кодекса.

Отмечается, что участники банды совершали разбойные нападения на людей и предприятия на протяжении 2015-2017 годов. Действовали они территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областей. Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в частности, и нападению на ювелира.

В конце 2017 года полицейские задержали нападавших во время попытки совершить очередной разбой. Было установлено, что в состав банды входили 10 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет. Организатором стал 32-летний ранее не судимый житель Донецкой области.

Среди других участников – трое ранее судимых жителей Донбасса. Также в составе банды действовал 56-летний житель Донецкой области – бывший сотрудник органов внутренних дел, который был уволен по собственному желанию. Большинство из них – выходцы из временно оккупированной территории Украины.

В каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали им огнестрельным оружием. После задержания девятерых участников вооруженной банды полиция провела санкционированные обыски, в ходе которых было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Один из участников банды был объявлен в розыск.

Полицейские вели досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по статьям "бандитизм" и "разбой". Также было открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", "незаконное завладение транспортным средством", "похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением".

Кроме того, подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее в Запорожской области задержали членов банды, которая устраивала грабежи, одевшись в форму полицейского спецназа и используя легальное оружие.

Ранее двоим несовершеннолетним, один из которых – сын народного депутата, прокуратура сообщила о подозрении в разбойном нападении.