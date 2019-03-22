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В Сумской области мужчина сам отрезал себе стопу

Сегодня, 08:02

Сделал это, когда был навеселе, объясняет – стопа была поражена гангреной

В Сумской области мужчина сам отрезал себе стопу Украина Сделал это, когда был навеселе, объясняет – стопа была поражена гангреной

В Сумской области мужчина сам отрезал себе стопу. Сделал это, когда был навеселе, объясняет – стопа была поражена гангреной. Сожительница выбросила отрезанную ступню на обочину недалеко от дома. А когда испугалась, что мужчина умрет, вызвала скорую.

Несмотря на то, что может потерять всю ногу, человек в больнице не остался. Владимиру 62 года. Соседи о нем отзываются хорошо.

Сейчас Владимир дома, но сожительница не дает нам с ним поговорить. Говорит, что человек выпил и даже ее не пускает к себе в комнату.

И, немного успокоившись, рассказывает группе "Сегодня", почему мужчина решил отрезать себе стопу. Год назад во время строительных работ наступил на гвоздь, и за год маленькая рана обернулась гангреной.

После домашней ампутации на лечение надо 30 тысяч гривен. Если сейчас не прооперировать, мужчина может потерять ногу.

Ранее в Азербайджане хирург признался, что по ошибке ампутировал пациентке не ту ногу.

Также сообщалось, что канадскому хоккеисту ампутировали ногу после сердечного приступа.

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Тег видео, ампутация, стопа

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Сегодня

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