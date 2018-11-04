В Украине еще больше похолодает: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

В понедельник ожидается значительный перепад температур – от +21 до всего 7 градусов

Начало рабочей недели в Украине будет без дождей и в большей степени солнечным, но будет наступать похолодание, особенно на востоке страны, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 5 ноября, на западе страны будет теплее всего. Особенно отличиться Закарпатье с 21 градусом тепла. В остальных областях от 14 до 18 градусов днем и 6-8 ночью.

А вот в центральных областях будет уже прохладней – всего 10-12 градусов днем и 6-8 ночью. Также будет и в Черниговской области.

А вот на востоке страны и в Сумской области станет совсем холодно. Там синоптики обещают всего 7-9 градусов днем, а ночью – 3-5 выше нуля.

Относительно тепло еще будет и на юге – 12-16 градусов, ночью – 6-8.

Во вторник, 6 ноября, еще большую часть Украины окутает похолодание. В этот день даже в западных областях температура спадет: днем 12-14, ночью – 6-8.

В центре и на севере страны будет 8-10 тепла днем, а ночью – всего 2-4 градуса. На востоке дневная температура останется на уровне понедельника, а вот ночью упадет до 1-3 градусов.

Похолодает и на юге. Днем синоптики там обещают всего 10-12 градусов, а ночью 4-6 тепла.

Как рассказывал народный синоптик Леонид Горбань о прогнозе погоды на ноябрь, существенное похолодание в Украину придет с началом второй недели ноября, а морозы и снег ожидаются в 20-х числах месяца.

Отметим, что прошедший октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни прошлого месяца в столице ознаменовались температурным рекордом. Об этом рассказали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.