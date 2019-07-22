В Украине говорят о снятии запрета на российские соцсети: появилась реакция СНБО

Данилюк обратился к компетентным государственным органам

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В Украине необходимо тщательно соблюдать санкции, введенные против российских соцсетей, а также проводить мониторинг эффективности таких ограничений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, сообщает пресс-служба аппарата совета.

"В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, аппарат СНБО считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений", – говорится в сообщении.

В частности, согласно закону "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются СНБО исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка.

Реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", – подчеркнули в аппарате СНБО.

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Напомним, санкции в отношении российских сайтов были введены в мае 2017 года сроком на три года. То есть, если ограничения не продлят, срок их действия завершится в мае 2020 года. В санкционный список попали, в частности, разработчики антивирусов Kaspersky Lab, Dr. Web, создатели программного обеспечения ABBYY и 1С. Также Совет нацбезопасности и обороны ввел запрет на ресурсы Mail.ru и "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Сразу после запрета, введенного в Украине в 2017 году, посещаемость "ВКонтакте" рухнула на три миллиона визитов.

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