Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине говорят о снятии запрета на российские соцсети: появилась реакция СНБО

22 июля, 15:08

Данилюк обратился к компетентным государственным органам

Фото: Getty Images

В Украине необходимо тщательно соблюдать санкции, введенные против российских соцсетей, а также проводить мониторинг эффективности таких ограничений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, сообщает пресс-служба аппарата совета.

"В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, аппарат СНБО считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений", – говорится в сообщении.

В частности, согласно закону "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются СНБО исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка.

Читайте также

Реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", – подчеркнули в аппарате СНБО.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него
Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Напомним, санкции в отношении российских сайтов были введены в мае 2017 года сроком на три года. То есть, если ограничения не продлят, срок их действия завершится в мае 2020 года.  В санкционный список попали, в частности, разработчики антивирусов Kaspersky Lab, Dr. Web, создатели программного обеспечения ABBYY и 1С. Также Совет нацбезопасности и обороны ввел запрет на ресурсы Mail.ru и "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

Сразу после запрета, введенного в Украине в 2017 году, посещаемость "ВКонтакте" рухнула на три миллиона визитов.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что претенденты на визу США теперь должны показывать свои соцсети:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СНБО, соцсети, ВКонтакте, Данилюк, санкции, российские сайты

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине говорят о снятии запрета на российские соцсети: появилась реакция СНБО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина ввела пошлины на дизель и автогаз из России

18 июля, 15:43

Цены на АЗС от этого не изменятся, а бюджет получит дополнительные средства, считают у Зеленского

Кибератаки во время выборов: в СНБО предупредили о российской угрозе

17 июля, 13:15

Силовые структуры готовы к возможным атакам агрессора в киберпространстве

Зеленский дополнил состав СНБО

15 июля, 13:35

Глава государства подписал указ, которым ввел в СНБО двух высокопоставленных чиновников

Еще один сервис перестал показывать отели в Крыму

11 июля, 14:26

Санкции Евросоюза применила известная немецкая компания

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

К Земле несется опасный астероид

Военные предложили искать подлодки по кильватерным следам в воде

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

"В 2020 минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн"

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы

Японцы создали сигвей для поездок по воде

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Бутербродницы в городе по спецценам и со скидкам

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь