В Украине хотят упростить прописку: чего ждать арендодателям

Получить регистрацию места жительства можно будет онлайн и без документов на жилье

В Украине хотят обновить правила регистрации места жительства. Офис реформ админуслуг уже подготовил законопроект, далее дело за парламентом. Государство будет доверять гражданам и не будет требовать документы на собственность жильем, говорят авторы проекта. Но увеличат штрафы за неправдивую информацию.

Регистрацию хотят сделать устной и электронной. Можно будет прийти в орган регистрации с паспортом и назвать свои данные: адрес проживания, номер телефон, электронную почту. А можно зарегистрироваться через Единственный государственный портал административных услуг. Для регистрации нужна электронная цифровая подпись.

Обязательный штамп в паспорт отменят. Его могут поставить по желанию человека. Место регистрации же будет записываться в электронной базе и на ID-паспорт.

Орган регистрации сможет проверять место регистрации. Проверять будут не законность проживания человека, а сам его факт. В Офисе реформы админуслуг говорят, что проверки будут выборочными. Собственников жилья проверять не будут.

Когда человек зарегистрируется в арендованном жилье, собственнику придет сообщение. Арендодатель может обратиться в орган регистрации онлайн, почтой или лично, и приостановить прописку. После проверки арендатора снимут с регистрации.

Приписка арендатора не повлияет на размер субсидии, убеждают в Офисе админреформы. К тому же, с 1 мая украинцы, которые оформили субсидию на жилье и сдают его в аренду, могут потерять госпомощь. Для этого органы соцзащиты усилят проверки.

Регистрация по месту жительства не означает, что человек претендует на жилье. И не означает, что он живет в доме законно или имеет право вселиться. Оно дает право гражданину голосовать на выборах, отдать ребенка в школу рядом с домом и пользоваться другими государственными услугами.

Прописка в квартире или доме ребенка тоже не означает, что его невозможно будет выписать. Дети снимаются с регистрации автоматически с родителями, независимо от их желания.

Кроме упрощения процедуры "прописки", в законопроекте предлагают в 10 раз увеличить штрафы, если украинцы укажут неправдивую информацию о месте жительстве.