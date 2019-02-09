В Украине могут запретить продавать пластиковые пакеты: что предлагают взамен

Ограничить их использование - требование Евросоюза, во многих странах которого уже действует такой запрет

В Украине могут запретить продавать пластиковые пакеты: что предлагают взамен 2019-02-09T23:36:00+02:00 Украина Ограничить их использование - требование Евросоюза, во многих странах которого уже действует такой запрет

В магазинах прозрачные пластиковые пакеты ежедневно разбирают миллионами. В них удобно класть фрукты и овощи. А часто их берут, просто чтобы донести покупку домой.

Не засоряйте пакетами окружающей среды, – призывают в пунктах приема вторсырья. Здесь уже несколько лет платят людям за полиэтиленовые пакеты и другую пленку.

Предприятиям, которые покупают такие отходы, выгодно изготавливать из них продукцию. Это дешевле, чем покупать новый пластик.

Вторую жизнь использованы пакеты получают на специальном заводе по переработке полиэтиленовой пленки. Расплавленную в печи смесь превращают в маленькие гранулы. Это и есть бывшие полиэтиленовые пакеты.

На переработку попадает мизерная часть. Большинство пакетов идет на свалку.

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Пакеты засоряют не только почву, но и океан. Разлагается пластик не менее 200 лет. Микрочастицы глотают рыбы, а с рыбой – они оказываются в организме человека.

Первое, что планируют сделать в Украине, – запретить бесплатно раздавать пакеты в супермаркетах. Только – продавать. Мировая практика доказала – брать их будут в пять раз меньше.

А вот потом, говорят экологи, можно будет запретить пакеты полностью. Заменить на бумажные или же безопасные биоразлагаемые – изготовлены, например, из кукурузного крахмала. А если и пластиковые, то – плотные – многоразовые. Некоторые магазины уже приучают клиентов к новому.

"Предлагаем нашим клиентам вместо пакета, который раскладывается почти сто лет – многоразовую сумку, которую можно использовать много раз, можно стирать", – говорит представитель магазина.

Пользоваться таким пакетом, говорят эксперты, покупателю в конце концов будет даже дешевле. Ведь его хватит на много месяцев, за которые люди тратят на пластиковые пакеты десятки гривен, даже не замечая этого.

Как известно, в Верховную Раду внесен законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте. Депутаты предлагаю сократить объемы использования некоторых видов пластиковых пакетов. Инициатором выступили ряд народных депутатов.

Напомним, в октябре Европарламент запретил пластиковую посуду и ватные палочки. Теперь странам Евросоюза придется лично решить – стоит ли запрещать использование одного из самых больших загрязнителей океанов.

Кроме того, в июле в двух австралийских штатах вступил в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, которых, по данным ООН, каждую минуту в мире используют 10 миллионов. Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов

Ранее мы писали, что украинцы постепенно сокращают потребление пластика в быту. Как оказалось, в среднем украинец ежедневно выносит из супермаркета около пяти пластиковых пакетов.

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