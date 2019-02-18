В Украине мошенники представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова
Своей мишенью аферисты выбирают людей, размещающих в интернете призывы о помощи
В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова. Своей мишенью они выбирают людей, размещающих в интернете призывы о помощи.
Как сообщают жители Киева, Запорожья, Кривого Рога, Харьковской и Сумской областей, неизвестные в телефонных разговорах выдают себя за сотрудников Фонда и предлагают материальную помощь. При этом они пытаются получить полную информацию о человеке и данные банковских карт.
"Официально заявляем! Их информация не соответствует действительности. Фонд Рината Ахметова и его крупнейшая программа – Гуманитарный штаб, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Фонд и Штаб не оказывают денежной помощи и не занимаются сбором средств. Также обращаем ваше внимание на то, что наши сотрудники никогда не запрашивают банковские реквизиты у получателей помощи. Если вам поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0-800-509-001. Если операторы горячей линии подтвердят, что данные звонки не имеют отношения к деятельности Фонда Рината Ахметова, то лучше обратиться в правоохранительные органы", – говорится в заявлении на сайте Фонда Рината Ахметова.
Напомним, что Фонд Рината Ахметова стал лидером в предоставлении гуманитарной помощи на Востоке Украины.
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