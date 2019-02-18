В Украине мошенники представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова

Своей мишенью аферисты выбирают людей, размещающих в интернете призывы о помощи

Фото: fdu.org.ua

В Украине мошенники представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad6/a00/5c6ad6a0024da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad6/a00/5c6ad6a0024da.jpg 2019-02-18T18:02:13+02:00 Украина Своей мишенью аферисты выбирают людей, размещающих в интернете призывы о помощи

В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова. Своей мишенью они выбирают людей, размещающих в интернете призывы о помощи.

Как сообщают жители Киева, Запорожья, Кривого Рога, Харьковской и Сумской областей, неизвестные в телефонных разговорах выдают себя за сотрудников Фонда и предлагают материальную помощь. При этом они пытаются получить полную информацию о человеке и данные банковских карт.

"Официально заявляем! Их информация не соответствует действительности. Фонд Рината Ахметова и его крупнейшая программа – Гуманитарный штаб, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Фонд и Штаб не оказывают денежной помощи и не занимаются сбором средств. Также обращаем ваше внимание на то, что наши сотрудники никогда не запрашивают банковские реквизиты у получателей помощи. Если вам поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0-800-509-001. Если операторы горячей линии подтвердят, что данные звонки не имеют отношения к деятельности Фонда Рината Ахметова, то лучше обратиться в правоохранительные органы", – говорится в заявлении на сайте Фонда Рината Ахметова.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова стал лидером в предоставлении гуманитарной помощи на Востоке Украины.

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