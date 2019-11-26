В Украине начала работу первая dark kitchen

Рестораны без посадочных мест для посетителей набирают популярность во всем мире. Теперь они приходят в Украину

Украина не отстает от общемирового тренда развития food-tech сервисов. В центре столицы начал работу первый ресторан, заказать еду в котором можно с помощью смартфона, а вместо официанта ее доставит курьер. В мире такие рестораны называют dark kitchen.

Киевский dark kitchen под незамысловатым названием "Кухня" работает с 25 ноября в районе Бессарабки. В меню ресторана – блюда украинской кухни, салаты и пицца. Заказ возможен с помощью Android или iOS приложения сервиса доставки еды Raketa, а доставка осуществляется курьерами в радиусе 2 км. Заявленное время доставки – до 30 минут.

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Сервис Raketa не имеет минимальных ограничений по стоимости заказа, а сама доставка бесплатна для клиента. Таким образом заказ из "Кухни" будет доставлен менее чем за полчаса, по стоимости, указанной в меню. Чаевые, по желанию, можно оставить курьеру.

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Raketa работает в Украине с марта 2018 года. В Киеве этот сервис доставки еды начал осуществлять доставки с 11 ноября, а 18 ноября начала работать их первая dark kitchen. Всего в столице планируется открыть порядка 30 таких ресторанов. Кроме того, в 2020 году dark kitchens будут активно открываться в регионах.

О компании. Raketa – сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ в Днепре 5 марта 2018. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в двух городах: Днепре и Киеве. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс. Raketa активно внедряет food-tech в Украине. Одними из первых проявлений стали dark kitchens.

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