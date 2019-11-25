В Украине отмечается День "Белой ленты"

25 ноября в Украине и во всем мире отмечают Международный день "Белой ленты" – общественного движения по защите прав женщин в вопросах гендерного равенства. Организация основана в 1991 году мужчинами Канады (Майкл Кауфман, Джек Лейтон и Рон Слюсер) с целью противодействия насилию в отношении женщин и детей. Движение быстро получило поддержку по всему миру. На данный момент организация представлена более чем в 90 странах. "Белую ленту" активно поддерживают Сальма Хайек, Девид Бекхэм, Гвинет Пелтроу, Наоми Кемпбелл, сер Пол Маккартни и другие мировые знаменитости. В Украине первым публичным Амбассадором организации стал выдающийся украинский спортсмен Андрей Шевченко.
В Украине "Белая лента" была основана в 2014 году. В 2016 году организацию возглавила Вероника Мудрая – единственная украинка, получившая статус беженца в США по программе защиты прав женщин.
"Белая лента" в Украине активизировала свою деятельность с декабря 2017 года – с момента принятия нового закона о криминализации домашнего насилия. С 2018-го к команде "Белой ленты Украина" присоединилась эксперт по гендерной и пенитенциарной политике, которая сотрудничает с государственными органами по внедрению гендерно-чувствительных подходов, Иванна Школьницкая.
В этом году Дни "Белой ленты в Украине" традиционно пройдут в период с 25 ноября по 10 декабря. В рамках события состоится ежегодная акция "16 дней активности противодействия насилию в отношении женщин и детей". Цель проведения акции – привлечение внимания общественности к актуальной для украинского общества проблемы преодоления насилия по отношению к женщинам, домашнего насилия, жестокого обращения с детьми, обеспечение равных прав женщин и мужчин, а также активизация партнерского движения органов государственной власти, государственных учреждений, общественных организаций, причастных к проблемам насилия в семье и защиты прав женщин.
Официальная статистика по вопросу домашнего физического насилия и буллинга:
- По статистике, до принятия Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", по фактам случаев домашнего насилия в официальные органы обращались менее 10% пострадавших (только 160 730 заявлений в год);
- После вступления закона в действие, количество заявлений пострадавших от домашнего насилия выросло до 20%;
- 165 тысяч женщин, пострадавших от домашнего насилия, ежегодно обращаются в правоохранительные органы;
- 3 млн детей ежегодно становятся свидетелями домашнего насилия, таким образом являясь невидимыми жертвами, которые, по статистике, склонны повторять действия родителей во взрослой жизни;
- 68% женщин страдают от издевательств в семье;
- Ежегодно 600-1000 женщин погибает от семейного насилия;
- Каждый день в среднем полиция фиксирует 348 фактов домашнего насилия, и в 70-80% случаев жертвами становятся женщины;
- На горячую линию по факту предупреждения о домашнем насилии за 2018 год было принято 22 542 звонка.
Статистика по принятому Закону Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию":
- В 2018 году на домашнее насилие в полицию пожаловались 89,5 тысяч женщин;
- За 2018 год зарегистрировано 1586 криминальных правонарушений, связанных с семейным насилием;
- На данный момент вынесено 5 приговоров суда по фактам домашнего насилия;
- К агрессорам применили такие наказания: условный тюремный срок, арест, штраф, ограничительные меры в виде направления на прохождение программ для обидчиков, общественные работы.
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