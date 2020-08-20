В Украине пересмотрят "красные" зоны карантина – Степанов

Сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрит список "красных" зон карантина в стране. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня вечером будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где будет рассматриваться вопрос о различных уровнях опасности, которые в целом у нас по стране, в зависимости от заполненности коек, в зависимости от количества больных, где мы будем определять соответственно, кто вошел в какую степень опасности. Вечером вы узнаете, что у нас будет происходить дальше", – сказал министр.

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Министр напомнил, что в стране действует адаптивный карантин.

"В зависимости от динамики заболеваемости, уровня заболеваемости, количеств заполненных коек, есть разные зоны, разные уровни эпидемиологической опасности", – добавил Степанов.

В Украине за последние сутки, 19 августа, выявили 2134 новых случая инфицирования COVID-19, это новый антирекорд. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 98 537 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 40 украинцев (с начала эпидемии – 2184). Вылечить от COVID-19 удалось 50 441 инфицированного (704 за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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