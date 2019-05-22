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В Украине по-новому будут вести учет ДТП – решение Кабмина

22 мая, 14:51

Получение данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины

Фото: mvs.gov.ua

Кабинет министров Украины, который ранее предложил Раде ужесточить наказание за ДТП с участием военной техники, утвердил проект постановления "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий"

"Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявления причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали, что статистика смертности на украинских дорогах из-за ДТП составляет одиннадцать погибших ежедневно. В прошлом году на безопасность украинских дорог выделили почти три миллиарда гривен.

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Тег Кабмин, ДТП

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