В Украине по-новому будут вести учет ДТП – решение Кабмина
Получение данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины
Кабинет министров Украины, который ранее предложил Раде ужесточить наказание за ДТП с участием военной техники, утвердил проект постановления "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий"
"Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявления причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.
Ранее мы писали, что статистика смертности на украинских дорогах из-за ДТП составляет одиннадцать погибших ежедневно. В прошлом году на безопасность украинских дорог выделили почти три миллиарда гривен.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине по-новому будут вести учет ДТП – решение Кабмина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП автобуса с туристами в Италии: видео с места аварии
Водитель пассажирского автобуса с россиянами не справился с управлением и перевернулся в кювете
В Раде закон о выборах, отставка Гройсмана, а новый глава Генштаба представит Украину в НАТО: топ-темы дня
В среду, 22 мая, внимание мировой и украинской прессы будет приковано сразу к нескольким важным событиям