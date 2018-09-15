В Украине постепенно вымирают села

С начала 90-х до двухтысячного с карты Украины исчезло по 11 сел ежегодно, сейчас – по 19, больше всего в Сумской и Черниговской областях

За последние двадцать лет в Украине исчезли около 500 сел. Еще столько же существуют только на бумаге – люди там не живут. Молодежь едет в города и обратно уже не возвращается. И село постепенно вымирает.

С начала 90-х до двухтысячного с карты Украины исчезло по 11 сел ежегодно. Сейчас – по 19. Больше всего в Сумской и Черниговской областях.

"Отдаленные от экономических центров, или от дорожно-транспортной инфраструктуры, они теряют учебные заведения, медицинские учреждения и таким образом население покидает эти поселения", – поясняет Татьяна Заяц, заведующий научным отделом института демографии и социальных исследований имени НАН Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят остановить вымирание сел. Госкомитет по земельным ресурсам собирает информацию о покинутых населенных пунктах, чтобы повторно раздать землю в сельской местности всем желающим переехать из мегаполисов.

Также мы писали о том, что земельная реформа должна остановить отток активного населения из сельской местности.