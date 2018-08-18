В Украине появились 780 новых офицеров

Военную присягу сегодня, 18 августа, принесли выпускники Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. 780 парней и девушек получили звания офицеров.

Преподавателями, кроме научных работников, были и участники боевых действий на востоке Украины.

После присяги устроили показательные выступления. Молодые офицеры продемонстрировали то, чему научились за два года: строевую выправку, приемы с оружием, маневрирование на военной технике.

"Я очень горжусь своим сыном. У него дедушка бывший летчик, папа политработник, и теперь сын одел форму, присягу принес Украине, я очень горжусь", – говорит мама Валентина Гудкова, выпускника Национального университета обороны Украины им. Черняховского.

"Молодежь наша более мотивирована, более подготовлена к реалиям, которые происходят в государстве. Поэтому сегодня тактические действия, строевая выучка дают основания утверждать, что государство имеет профессионально подготовленный резерв", – отметил первый заместитель начальника Национального университета обороны Украины им. Черняховского Виктор Тарасов.

Напомним, ранее Минобороны раскрыло численность оперативного резерва ВСУ. Также представитель Минобороны добавил, что с начала года ведется подготовка более шести тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч – второй очереди.

Как заявил ранее секретарь СНБО Александр Турчинов, в Украине появится полумиллионная армия, способная отбить полномасштабную атаку. По его словам, по проекту Генштаба ВСУ в каждой области создаются бригады территориальной обороны и резервные подразделения Нацгвадрдии и пограничников.