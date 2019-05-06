В Украине придумали силиконовые накладки для ног: зачем они нужны

О новинке знают немногие, но желающих попробовать хватает

Изменить форму ног теперь можно не только с помощью физических упражнений, но и при наличии силиконовых накладок, которые начали производить и в Украине. "Сегодня" узнавали, есть ли спрос на отечественную новинку.

Силиконовые наклейки, как обещает производитель, скрывают недостатки фигуры. В интернете такой товар продают о 600 до 2000 гривен.

Украинская разработчица Ксения Острогляд демонстрирует изобретение:

"До нас никто не производил и не продавал ничего подобного в Украине – мы подали документы и вскоре получили патент на полезное изобретение. Велась работа по созданию корректоров, формы цвета и липкости", – рассказывает Ксения.

Самоклеющиеся корректоры производят из медицинского силикона. Их функция – скрывать недостатки ног.

"Плотные корректоры используются для придания дополнительного объема. Облегченные – для внутренней части бедер", – дополняет автор идеи и производительница Светлана Гавришина.

Ксения и Светлана уверяют: клиентов хватает, товар пользуется спросом. Впрочем, прохожие в столице, как показал опрос "Сегодня" пока не в курсе новинки. Хотя желающих попробовать находится не мало.

Эксперимент съемочной группы подтвердил, что силикон крепится легко, а на ощупь – приятный. Однако под тонкими колготами эффект искусственной наклейки все же заметен.

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