В Украине приобретает популярность мебель из картона

Новый экологичный тренд завоевывает поклонников

Шкафы, люстры из стулья из использованного картона – это не кукольных домик, а помещение офиса. Его собственники решили создать новый эко-тренд, пока другие думают, как выбрать мебель, которая не будет отравлять помещение.

Первая мысль о плотной бумаге как материале для мебели заставляет подумать, что получившееся изделия будет не очень надежным. Но материал оказался настолько универсальным, что из него стали делать не только простые вещи вроде конфетницы, но и офисный инвентарь. Или еще более искусные изделия, например, макеты парусных судов.

Расшатывать такую мебель под собой, оказывается, довольно безопасно. Стулья рассчитаны на вес до 160 килограммов, хотя сами очень легкие.

И главное – никакие крепления и клей не используются. А потому мебель легко разбирается буквально за пару минут. В таком виде ее можно спрятать в коробку. Цвет такой мебели обычно оставляют серым – чтобы сразу узнать картон.

Кроме того, картонная мебель в разы дешевле обычной. Она идеально подходит для выездных презентаций, временного офиса и детских потребностей. Снашивается, между прочим, не за раз. Офису, в котором побывали "Сегодня", уже два года!

"Не нужно тратить много денег там, где их просто не нужно тратить. Мы сегодня сделаем офис, а завтра – сдадим его в макулатуру. А потом сделаем новый", – рассказывает об эко-идеологии директор компании по производству картонных вещей Елена Суржикова.

Один и примеров картонной долговечности – мебель одного из кафе в Мумбаи. Ежедневно его "штурмуют" толпы клиентов. Хозяин заведения уверяет – мебель, действительно, полностью сделана из картона, только обработана специальным образом – для влагоустойчивости. Заведение может похвастаться даже карточнными люстрами и рамами для зеркал.

Напомним, ранее в Норвегии построили первую в мире деревянную многоэтажку. Высотка на 60 квартир состоит из специальных модулей, как детский конструктор.

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