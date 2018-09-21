В Украине прошел День ответственного потребления пива

Во многих странах 14 сентября отмечали Всемирный день ответственного потребления пива. В Украине в этот день представители международных пивоваренных компаний провели широкомасштабную акцию #будьмо_відповідальні. Ко Дню ответственного потребления пива пивовары запустили социальный проект в Facebook - Чек-лист для батьків #будьмо_відповідальні. Известные психологи Наталия Холоденко и Виктория Любаревич-Торхова подготовили советы для родителей: в каком возрасте и как заводить с детьми разговор об алкоголе, что делать, если ребенок слишком рано проявляет интерес к алкогольным напиткам и т.д. Присоединиться к флешмобу может каждый, поставив рамку проекта себе на профильное фото. 21 сентября среди тех, кто присоединился к конкурсу и заявил о своих убеждениях, будет проведен конкурс. 5 победителей получат призы от организаторов акции.

А в День ответственного потребления пива, 14 сентября, все сотрудники компаний, включая высшее руководство, оставили свои рабочие места и обошли магазины, торгующие пенным напитком. Пивовары напомнили продавцам о Дне ответственного потребления пива, поговорили о правилах торговли пивом и подарили на память креативные тематические сувениры.

Инициаторами акции в Украине еще несколько лет назад выступили крупнейшие международные пивоваренные компании AB InBev Efes и Carlsberg Ukraine, которые совместными усилиями привлекают внимание общественности к проблеме употребления алкоголя несовершеннолетними и предпринимают шаги для ее решения

"Сегодня только от нашей компании в торговые точки вышло приблизительно полторы тысячи сотрудников. Мы ответственно относимся к своему бизнесу и к тому влиянию, которое оказывает на общество наша продукция", – рассказывает генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

"Сегодня мы не конкуренты. Сегодня мы занимаемся одним делом, очень важным для нашего общества", – говорит и. о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов.

Одну из групп компании AB InBev Efes мы встретили возле магазина "Березка" на ул. Чавдар, 9.

Поговорив с продавщицей отдела алкогольных напитков, команда AB InBev Efes вручила ей футболку с принтом акции "18+" и блокнот на память. Ребята рассказывают, что они ходят по магазинам с 8 часов утра. И такие акции проходят практически во всех городах Украины.

"Мы проводим такую акцию уже в 9-й раз, они проходят, начиная с 2000 года. Повышение социальной ответственности, культуры потребления пива – часть нашей постоянной работы. Мы инициировали программу "Ответственность начинается с меня", в рамках которой проводятся рейды-проверки. Для продавцов у нас есть специальные тренинги. Но в День ответственного потребления пива мы обязательно выходим "в поля" и еще раз говорим с продавцами о важности соблюдения правил продажи пива, о социальной ответственности. Поскольку акция проходит не первый год, многие нас знают и встречают как старых знакомых. Показывают наши наклейки, которые мы раздавали в прошлом году или даже несколько лет назад", – рассказывает и. о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов.

Кстати, и сотрудники пивоваренных компаний, и продавцы говорят, что в последние годы культура продаж и культура потребления пива стали намного выше.

"Раньше, когда мы проводили только первые мероприятия по повышению социальной ответственности, понимание проблемы продавцами было гораздо хуже. Сегодня все продавцы, с которыми я встречался, говорили: да, мы не продаем пиво несовершеннолетним, у нас у самих есть дети и мы понимаем серьезность проблемы. 9 лет назад наши диалоги были совсем другими… Я бы сказал, тогда уровень понимания был примерно 30%, сегодня он приближается к 100%", – отмечает Денис Хренов.

По словам продавщицы магазина "Березка", сегодня стало намного меньше случаев, когда несовершеннолетние пытаются купить пиво. Они понимают, что в 99% случаев алкоголесодержащие напитки им просто не продадут.

Через пару часов в центре города мы "столкнулись" с другими участниками акции – группой сотрудников Carlsberg Ukraine, которые обходили магазины, торгующие пивом, возле стадиона "Олимпийский".

"Мы присоединились к акции четыре года назад. И каждый год на акцию выходят все больше наших сотрудников. Мы считаем своей обязанностью в День ответственного потребления пива еще раз напомнить продавцам, что продавать пиво несовершеннолетним недопустимо с моральной точки зрения. К тому же еще и противозаконно. Дети имеют доступ к покупке алкоголя только через взрослого: это или продавец, который не проверил у подростка паспорт, или безответственный прохожий, который согласился приобрести для него алкоголь. Поэтому в нашей акции мы напоминаем взрослым об их ответственности и что дети остаются детьмиакими бы взрослыми или самостоятельными они не казались", – говорит гендиректор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

В другие дни компания также не снимает с себя обязанности проводить разъяснительную работу о культуре потребления пива и с продавцами, и с покупателями. Например, как рассказал Евгений Шевченко, для участия в рекламе пива компания приглашает только людей старше 25, то есть тех, которые уж точно не выглядят подростками.

"Мы проводим системную социальную работу. Но, наверное, акция ко Дню ответственного потребления пива – самая массовая и резонансная", – говорит Евгений Шевченко.

В этом году Carlsberg Ukraine также оставляли продавцам на память блокноты и очень креативные футболки. На них были изображены кассета и карандаш, а надпись гласила: "Не знаешь, для чего карандаш? Пива не будет". Намек на то, что нынешние подростки, выросшие в эпоху флэшек, не могут помнить ни самих кассет, ни, тем более, того, как их перематывали вручную, с помощью карандашей.

Продажа пива несовершеннолетним запрещена законом. Но силами правоохранительных органов невозможно обеспечить выполнение этой нормы на сто процентов. Кроме страха наказания, нужна еще сознательность общества. Продавцов, родителей, других людей. Сотрудники пивоваренных компаний считают своей обязанностью повышать сознательность общества, формировать моральные принципы у потребителей. В этом как нельзя лучше проявляется их социальная ответственность и активная общественная позиция.