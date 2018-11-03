В Украине прошел первый этап масштабного студенческого конкурса

Сегодня, 08:53

Конкурсанты в 20 крупнейших учебных заведениях страны написали комплексные тесты по профильным предметам


1 ноября в пищевых вузах Украины прошел первый этап образовательного конкурса "Пищевые технологии 2019". Проект реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова для активных и целеустремленных студентов, которые хотят воплотить в жизнь инновационные идеи, запустить стартапы в пищевой сфере, стремятся к карьерному росту.

Конкурсанты в 20 крупнейших учебных заведениях страны написали комплексные тесты по профильным предметам. Перед ними стояла задача продемонстрировать теоретические знания, эрудицию, а также творческие способности. Результаты тура станут известны через несколько недель. Согласно полученным данным, будут выбраны 80 финалистов проекта "Пищевые технологии 2019", которые в конце ноября презентуют членам жюри собственные разработки.

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Победителями конкурса станут тридцать студентов, бизнес-идеи которых отметят члены жюри. Они в январе 2019 года посетят Международную кондитерскую выставку технологий кондитерской промышленности ISM 2019 в Кельне. Параллельно с поездкой Фонд выделит пять грантов (от $50 тыс. до $100 тыс.) на создание собственного бизнеса в Украине.

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Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал удачи конкурсантам в интеллектуальном состязании за поездку в Кельн, где они увидят реальное состояние глобальной пищевой промышленности, узнают о трендах будущего года.

"Проект "Пищевые технологии" объединил будущую элиту страны, сегодняшних талантливых студентов, которые завтра станут ведущими специалистами пищевых предприятий Украины, приведут в Украину зарубежных инвесторов. В этом сезоне конкурса мы даем возможность его победителям не только стать гостями ведущего форума в Германии, но и побороться за финансовый ресурс, чтобы начать карьеру предпринимателя. Уверен, в финале "Пищевых технологий" членов жюри ожидает масса оригинальных идей студентов, необычные бизнес-модели стартапов, инновационные решения производства продукции, хранения и переработки сырья", – отметил Борис Колесников.

Преподаватели профильных вузов и студенты сходятся во мнении, что подобные образовательные проекты вдохновляют молодежь на усовершенствование практических навыков, достижение успеха, развитие в профессии.

"Я принимаю участие в конкурсе впервые. Вопросы теста были несложными для тех, кто привык учиться. Надеюсь пройти в финал. Пора думать о поиске работы или создании собственного бизнеса, поэтому я заинтересован в том, чтобы представить свой проект экспертам отрасли, а может быть и претендовать на соискание гранта. Моя задумка – выпустить линейку энергетических батончиков на основе риса и гречки. Они будут полезны спортсменам, подойдут для детей и диабетиков. Конкурс Фонда Бориса Колесникова – это реальный шанс пройти путь от бизнес-идеи до ее реализации", – рассказал Богдан Гритчин, конкурсант из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко.

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Напомним, на данный момент продолжаются регистрации студентов в двух аналогичных образовательных конкурсах – "Агро 2019" и "Авиатор 2019". Все желающие должны подать заявку на участие в проектах, далее их ожидают отборочные этапы. Победители отправятся на отраслевые выставки во Францию.
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"Сегодня"

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