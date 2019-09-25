В Украине провели независимый тест моторных масел

С января 2018 года открылась новая страница в сфере сертификации – была отменена государственная система сертификации УкрСЕПРО. Фактически, это значит, что она стала не обязательной, а добровольной

Как изменилось качество моторного масла и изменилось ли после отмены госсистемы сертификации в Украине, выяснил Институт потребительских экспертиз. Для испытаний в лабораторных условиях было выбрано 10 моторных масел 5W-40 различных брендов в разной ценовой категории.

Цель эксперимента – проверить моторные масла на соответствие заявленным характеристикам и определить, какие из них могут считаться лучшими на украинском рынке.

Какие масла проверяли

Наименование масла Объем, л Цена, грн Kroon-Oil Emperol SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 542 ELF Evolution 900 SXR SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 618 Mobil Super 3000 X1 SAE 5W-40 (API SN/SM ACEA A3/B4) 4 635 Shell HELIX HX7 SAE 5W-40 (API SN ACEA A3/B4) 4 639 ZIC SK X9 LS 5W-40 (API SN ACEA C3, A3/В3/B4) 4 660 ARAL High TRONIC SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 731 NANOPROTEC Engine Oil SAE 5W-40 PDI+ (API SN/CF/EC, ACEA C3, A3-B4) 4 750 XADO ATOMIC OIL SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 846 LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 897 Castrol EDGE SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 955

Исследования качества моторных масел проводились в испытательном центре НИИ "МАСМА", одном из наиболее авторитетных учреждений в этой сфере.

Каждый образец проверяли на базовые физико-химические свойства, после чего были проведены лабораторно-стендовые методы исследования. Последние позволяют сымитировать использование масел в реальных условиях, включая наиболее экстремальные.

Физико-химические испытания

По основным физико-химическим свойствам все 10 масел успешно прошли лабораторную проверку. Абсолютно все образцы соответствуют нормам и отвечают заявленным характеристикам.

Стендовые испытания

Согласно результатам стендовых испытаний, масла трех производителей не прошли проверку коррозионности на пластинках из свинца. Отметим – предохранение деталей двигателя от коррозии является одним из важных назначений моторного масла. Излишнюю коррозионную активность показали масла Castrol, Kroon-oil и Xado.

По антиокислительным свойствам лучшим оказалось масло Nanoprotec. На втором месте Shell, а замыкает тройку лидеров Kroon-Oil. Худшие результаты по двум параметрам – у Xado.

Трибологические характеристики на ЧШМ при 20±5°C

Трибологические характеристики исследовались на четырехшариковой машине трения с целью определения критической нагрузки, показателя износа и индекса задира, в конечном итоге, для оценки смазывающих свойств масел. В данном случае образцы нужно оценивать в совокупности по трем параметрам с разделением масел по классу.

Класс ACEA C3

Liqui Moly Nanoprotec Aral Castrol ZIC

Класс A3/B4

Elf Shell Kroon-Oil Mobil Xado

Результаты исследований моторного масла

Какое моторное масло самое лучшее?

Выбор масла для своего автомобиля по бренду и/или цене не всегда гарантирует качество. В то же время, как показывают испытания, стоимость ниже средней по рынку тоже должна насторожить. Резюмируя, остается выделить масла 3 брендов из категории С3, исследования которых показало наивысший уровень качества: Nanoprotec, Aral и Liqui Moly.

По оценке физико-химических свойств и результатам стендовых испытаний с учетом цены, стоит выделить NANOPROTEC Engine Oil SAE 5W-40 PDI+, как оптимальное масло по соотношению цена/качество класса ACEA C3.

Материал предоставлен "Институтом потребительских экспертиз". Подробнее о результатах теста и методике проведения исследований, читайте на сайте Института потребительских экспертиз.

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