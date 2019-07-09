В Украине пройдет крупнейший в мире саммит социальных акселераторов – СМИ

Украина вошла в число стран с бизнесом, инвестирующим в решение социальных проблем

Егор Гребенников в Зеленом театре. Фото: личный архив Егора Гребенникова.

Общий мировой объем рынка таких инвестиций в 2018 г. превысил 0,5 трлн долл., – сообщает Лига.Бизнес. По данным издания, европейские акселераторы социальных проектов избрали Украину в этом году для проведения саммита European Impact Hub Gathering. 19-21 сентября в Одессе соберутся более 200 представителей социальных акселераторов Impact Hub Network из 40+ городов Европы. Это основатели и управляющие организаций, развивающие новый для Украины тренд в бизнесе – социальное предпринимательство.

Событие такого масштаба стало возможным благодаря развитию социального хаба Impact Hub Odessa, инициированного украинским филантропом Егором Гребенниковым, который, по данным Лига Бизнес, в 2019 г. вошел в Европейскую ассоциацию венчурных филантропов – EVPA, объединившей такие компании, как BMW Foundation, Robert Bosch Foundation. EVPA создана в 2004 году и объединяет 275 организаций из 30 стран, которые вкладывают деньги и экспертизу в развитие социальных инноваций.

Преобразующие инвестиции или инвестиции влияния – движение, которое появилось на Западе в 2007 году, сообщает Лига.Бизнес. Новый тренд меняет суть бизнеса "деньги ради денег" и возводит в приоритеты социально ответственное поведение инвестора. Мода на импакт-проекты дошла до мировых гигантов – Apple, Adidas и Danone. В Украине пока, кроме Гребенникова, импакт-проекты реализованы в формате общественных ресторанов Urban Space 100 в Ивано-Франковске или 4City в Одессе, львиная доля прибыли которых идет на проекты по улучшению комфорта жителей города.

"Мои проекты финансируются только мной, иногда я делаю что-то совместно с иностранными фондами, например, с международным фондом "Відродження". Мой первый импакт-проект "Кислород" в 2006 году создавался по наитию. А уже Impact Hub Odessa появился после того, как я с 2008-го по 2011 собирал лучшие практики объединяющих пространств по всему миру. В 2012-м арендовал, а затем выкупил площадь в 400 метров, бесплатно предоставил ее для ивентов международным молодежным организациям Enactus, AISEC, Global Shapers и другим социальным инициативам", – рассказал бизнесмен.

Сегодня Impact Hub Odessa – это уже 1300 квадратных метров пространства, 7 регулярных программ в разных сферах, 200+ инкубированных и сопровождаемых социальных проектов, 1700 публичных событий и более 50 000 гостей в год.

"Есть два проекта, которые я считаю самыми перспективными. Это Mindspot – сеть центров развития навыков mindfulness (осознанности) и Pro Bono Club Ukraine – сообщества из профессионалов (маркетологов, СММ-щиков, юристов, логистов), оказывающего бесплатную консультативную помощь социально значимым проектам. В этом году проведем в Киеве European Pro Bono Summit, куда съедутся около 150 иностранных экспертов по pro bono и интеллектуальному волонтерству", - отметил Гребенников.

По данным Лига.Бизнес, благодаря Impact Hub Odessa был возрожден из забытья Зеленый театр в одесском парке Шевченко, построенный еще в 1935 году. За 5 лет в проект было вложено порядка 600 тыс. долл. Позитивный пример подтолкнул местные власти развивать подобные направления.

"После его открытия при участии государства в Одессе построили Стамбульский парк, реставрируют Греческий. "Зависимость импакт-инвестирования от государства огромная. Мои сбережения не заменят целые институции, финансируемые из госбюджета", - пояснил бизнесмен.

Он добавил, что на развитие социальных проектов необходимы не только средства, но и время. Начинающим импакт-инвесторам придется запастись терпением.

"Прокачка команды и бизнес-модели в социальном предпринимательстве может занять несколько лет. Проекты, которые мы набирали в наш "питомник", очень разношерстые – от социальных гончарных студий до проекта первой медицинской помощи FAST Федора Сердюка, который быстро окреп и стал национальным. Я не берусь за проекты, где у людей нет блеска в глазах, готовности учиться и понимания дорожной карты проекта", – резюмировал Гребенников.

Гребенников является соучредителем частного порта ТИС.





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