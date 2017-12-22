В Украине снимают фильм о крымской татарке, которая стала волонтером на Донбассе

Гайде уверена: от смерти в плену ее спасла вера и татуировка волчицы, которую случайно заметили во время пыток

"Незламні духом. Гайде Різаєва". Фильм с таким названием снимают сейчас о крымской татарке, которая стала волонтером на Донбассе с первых дней войны. В плену была дважды.

Каждый день десятки звонков от родственников военнопленных и пропавших без вести. Гайдэ стала волонтером с начала боевых действий на Донбассе. Возила на передовую все, в чем тогда так нуждались бойцы: продукты, обмундирование. В первый раз попала в плен, когда их группа в Луганской области заблудилась и попала на вражеский блокпост.

Их держали в подвале и били каждый день. Гайде была на 4-месяце беременности.

"Соответственно били так, что как говорится, о сохранении ребёнка речи не могло идти", – рассказывает Ризаева.

В медицинской помощи боевики ей отказали.

Гайде уверена: от смерти ее спасла вера и татуировка волчицы, которую случайно заметили во время пыток.

"Для чеченцев волки – это изображение считается самым святым, оно изображено и на их государственном флаге. Они у меня спросили: ты наша? Я говорю, я не ваша, но я мусульманка, я крымская татарка, и после этого они сказали что они отказываются меня бить, на этом издевательства прекратились", – рассказала Гайдэ Ризаева.

В плену пробыла 5 с половиной месяцев. Но родные думали, что она мертва.

У отца не выдержало сердце, у него случился инфаркт, он умер.

Когда Гайдэ вели на обмен, отказалась садиться в автобус, пока не приведут ее друга.

Уже через 3 месяца Гайдэ снова попадает в плен, и снова почти на полгода. Но боевики, говорит, уже ее знали. Не издевались. Заставляли убирать и работать на кухне. Снова обмен, и снова волонтерство. Говорит, будет помогать армии до последнего дня войны. Иногда ей снится камера, тюремное окно и ее неродившийся ребенок.