В Украине состоялся первый этап конкурса для студентов морских специальностей

23 февраля в морских и транспортных вузах Украины состоялся первый отборочный этап образовательного конкурса "Морское дело 2018". Фонд Бориса Колесникова впервые проводит тематический проект среди студентов, которые учатся на специальностях, связанных с кораблестроением, морским и речным транспортом. Его цель – поддержать молодые таланты, помочь им реализоваться в профессии, воспитать высококлассных специалистов.

Открытие "Морского дела" состоялось в конце ноября прошлого года. За это время в нем зарегистрировались 605 участников из 15 вузов Украины.

В рамках первого этапа конкурсанты демонстрировали знания в точных науках – в течение 90 минут решали задачи по математике и физике. Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил, что морской и речной транспорт в Украине является важной составляющей инфраструктуры страны. "На данный момент эта отрасль остро нуждается в фундаментальных реформах, развитии возможностей и повышении эффективности функционирования всех ее субъектов. Важным вопросом остаются и профессиональные кадры – Украине нужны молодые управленцы с нестандартным уровнем мышления и подходом к решению проблем. Сегодняшние студенты морских вузов – завтрашние главы судоходных компаний, портов и компаний, предоставляющих услуги в отрасли", – подчеркнул Борис Колесников.

Во второй тур "Морского дела" пройдут конкурсанты, получившие высокие баллы в первом: в марте их ожидает тестирование по иностранному языку. В апреле финалисты презентуют стартапы и стратегии развития морской и речной сферы членам жюри проекта.

Эксперты выберут среди финалистов 30 студентов, которые в июне посетят международную выставку судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афинах. На одном из самых престижных морских форумов мира учащиеся украинских вузов ознакомятся с трендами и инновациями глобальной речной и морской отрасли.

"Я – будущий судомеханик, от моей квалификации зависит бесперебойная работа судовых механизмов. На выставке интересно будет увидеть новейшие турбины, двигатели – то, чего нет в Украине, в наших вузах, а только видим на картинках. Буду стараться, мотивация высокая", – рассказал Александр Казаку, конкурсант из Одесского мореходного училища им. А. И. Маринеско.

Ранее сообщалось, что благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует ряд образовательных инициатив для студентов Украины – конкурсы "Авиатор", "Архитектор", "Агро" и "Пищевые технологии". На данный момент на сайте организации проходит регистрация учащихся железнодорожных и транспортных вузов в проекте "Железнодорожник 2018" с поездкой победителей на профильный форум в Берлин.