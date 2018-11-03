В Украине стартовал сезон моржевания

Сегодня, 20:25

Холод не мешает "моржам" делать по несколько заплывов


В Украине открылся сезон моржевания. Любители экстремальных погружений устраивают первые заплывы на Днепре.

"Это уже мы делаем третий год подряд. Вот так вот мы собираемся, танцуем зажигательные танцы. У нас так много депрессий в осенне-зимний период, надо людей немножечко подталкивать к позитиву. Сегодня где-то человек десять собралось, а первым будет лезть у нас сегодня Вячеслав Узелков", – рассказала организатор заплыва Виктория Билан.

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У профессионального боксера сегодня дебютное погружения. Он уверенно погружается в воду, температура которой всего лишь девять градусов. Однако холод не мешает отчаянным делать по несколько заплывов.

"У меня юбилей! Я ныряю в воду уже десять лет", – рассказал один из участников заплыва Александр.

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Медики предупреждают, что перед погружением в воду нужно на протяжении некоторого времени адаптировать организм с помощью холодного душа и хотя бы неделю побегать утром. Но если у человека есть хронические заболевания, то о моржевании, по словам врачей, лучше забыть. А вот тем, у кого не хватает кислорода в крови, медики наоборот прописывают погружение в холодную воду, как лечебную процедуру.

Напомним, ранее мы сообщали, что 32-летняя украинка бегает голая по снегу и окунается в Днепр, чтобы сохранить молодость.
Днепр, прорубь, купание, иммунитет, моржи

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"Сегодня"

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