В Украине стартовал сезон моржевания
Холод не мешает "моржам" делать по несколько заплывов
В Украине открылся сезон моржевания. Любители экстремальных погружений устраивают первые заплывы на Днепре.
"Это уже мы делаем третий год подряд. Вот так вот мы собираемся, танцуем зажигательные танцы. У нас так много депрессий в осенне-зимний период, надо людей немножечко подталкивать к позитиву. Сегодня где-то человек десять собралось, а первым будет лезть у нас сегодня Вячеслав Узелков", – рассказала организатор заплыва Виктория Билан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У профессионального боксера сегодня дебютное погружения. Он уверенно погружается в воду, температура которой всего лишь девять градусов. Однако холод не мешает отчаянным делать по несколько заплывов.
"У меня юбилей! Я ныряю в воду уже десять лет", – рассказал один из участников заплыва Александр.
Медики предупреждают, что перед погружением в воду нужно на протяжении некоторого времени адаптировать организм с помощью холодного душа и хотя бы неделю побегать утром. Но если у человека есть хронические заболевания, то о моржевании, по словам врачей, лучше забыть. А вот тем, у кого не хватает кислорода в крови, медики наоборот прописывают погружение в холодную воду, как лечебную процедуру.
Напомним, ранее мы сообщали, что 32-летняя украинка бегает голая по снегу и окунается в Днепр, чтобы сохранить молодость.
Вы сейчас просматриваете новость "В Украине стартовал сезон моржевания". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"