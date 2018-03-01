В Украине стартовали соревнования для школьников по разработке "умных устройств"

Сегодня, 14:48

Дети самостоятельно разработают идеи новых или обновленных "умных приспособлений" для облегчения быта, обеспечат их нужными программами, а также сами изготовят модели таких устройств

В Украине стартовали соревнования для школьников по разработке "умных устройств"

26 февраля в Украине стартовали соревнования для школьников по разработке "умных устройств" для дома Steam-House. Конкурс идей организовали государственный Институт модернизации содержания образования при Минобразования, отечественный системный интегратор "ИТ-Интегратор" и "Издательский дом "Образование".

Турнир, по словам организаторов, призван способствовать развитию исследовательских и творческих навыков школьников, а также развитию интеллектуального потенциала Украины.

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Ученики будут соревноваться в двух возрастных группах — от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Дети самостоятельно разработают идеи новых или обновленных "умных приспособлений" для облегчения быта, обеспечат их нужными программами, а также сами изготовят модели таких устройств. Направлений работы будет несколько — это роботы, приборы для умных домов, устройства для придомовой территории и сада и другие.

Чтобы стать участником турнира, школьникам нужно будет подать заявку на сайт steam.it-integrator.ua до 26 марта включительно. До 21 апреля организаторы состязания определят десятку финалистов и обеспечат их наборами деталей для сборки своего устройства на сумму до 10 тыс. грн.

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А вот финал турнира состоится 19 мая. Конкурсанты презентуют свои уже реализованные проекты, а жюри определит и наградит победителей ценными технологичными призами от спонсоров турнира.
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Автор:

Алевтина Нагорная

Источник:

"Сегодня"

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