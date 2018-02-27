Торговля людьми в Украине идет на спад – полиция перекрыла десятки каналов

В прошлом году были спасены 70 взрослых и 82 ребенка

Ситуация с торговлей людьми в Украине значительно улучшилась. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

За последний год полиция и пограничники спасли 70 взрослых и 82 ребенка – ликвидировав двадцать каналов, по которым людей переправляли за границу. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, из-за войны на Донбассе подавляющее большинство жертв – это беженцы и переселенцы с востока Украины.

"Россия и сепаратисты в зоне конфликта используют мужчин для рытья окопов – принудительный труд. Женщины и девушки – принудительный труд, дети! Детей используют в качестве информаторов или как живой щит, когда идут какие-то боевые действия", – отметил Князев.

Напомним, ранее в Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в торговле людьми. В полиции сообщили, что схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в самолет в Лимасол (Кипр). Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были предоставлять сексуальные услуги. Перед этим у девушек забрали паспорта

В ночь на 20 июля украинские правоохранители перекрыли международной канал торговли людьми. Шесть девушек едва не попали в секс-рабство в город Хайфа государства Израиль.