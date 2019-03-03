В Украине успешно завершились испытания броневика "Барс-8": опубликовано видео
Броневик называют эффективной машиной на уровне лучших мировых стандартов
В Украине успешно завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8", оснащенного противоминной и баллистической защитой, а также системой обеспечения жизнедеятельности экипажа. Об этом сообщил Правительственный портал.
"Барс-8" – это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов, которая имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, а также систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", – говорится в сообщении.
Ожидается, что "Барс-8" будет использоваться в зоне боевых действий, в частности, для транспортировки личного состава, перевозки грузов, при выполнении тактических задач и охране блокпостов, а также как медицинский эвакуационный транспорт.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что бронеавтомобиль "Козак-2" принят на вооружение ВСУ . Он стал первой машина такого класса, принятая на вооружение армии Украины за всю историю независимости государства.
Также ранее рассказывалось, как "Козак" проверили на прочность - броневик подрывали и обстреливали.
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