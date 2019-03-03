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В Украине успешно завершились испытания броневика "Барс-8": опубликовано видео

Сегодня, 14:43

Броневик называют эффективной машиной на уровне лучших мировых стандартов

"Барс-8" успешно прошел испытания. Скриншот
"Барс-8" успешно прошел испытания. Скриншот.
В Украине успешно завершились испытания броневика "Барс-8": опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bc8/52b/5c7bc852ba0d6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bc8/52b/5c7bc852ba0d6.png Украина Броневик называют эффективной машиной на уровне лучших мировых стандартов

В Украине успешно завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8", оснащенного противоминной и баллистической защитой, а также системой обеспечения жизнедеятельности экипажа. Об этом сообщил Правительственный портал.

"Барс-8" – это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов, которая имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, а также систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", – говорится в сообщении.

Ожидается, что "Барс-8" будет использоваться в зоне боевых действий, в частности, для транспортировки личного состава, перевозки грузов, при выполнении тактических задач и охране блокпостов, а также как медицинский эвакуационный транспорт.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что бронеавтомобиль "Козак-2" принят на вооружение ВСУ . Он стал первой машина такого класса, принятая на вооружение армии Украины за всю историю независимости государства.

Также ранее рассказывалось, как "Козак" проверили на прочность - броневик подрывали и обстреливали.

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Тег испытания, броневик, бронеавтомобиль

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Сегодня

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