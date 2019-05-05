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В Украине впервые прошел экофестиваль

Актуально
5 мая, 15:31

В Украине появился новый фестиваль, который может стать одним из главных национальных экособытий. Это – Одесский экофестиваль, который в подобном формате проводится впервые в стране

4 мая городской парк им. Шевченко на один день стал площадкой, которая собрала как активистов экологичного образа жизни, так и всех желающих приобщиться к идее охраны окружающей среды.

Во время фестиваля работали такие локации, как лекторий, детский научно-познавательный кластер, организованный при содействии партнера фестиваля "Музея интересной науки". А также эко-ярмарка, презентационный блок с муниципальными, образовательными и общественными тематическими проектами, а также открытая площадка для сдачи твердых бытовых отходов. Хедлайнером фестиваля стала группа ONUKA.

Жить экологично – легко. В этом уверены представители движения "Могу себе позволить", которое стало соорганизатором экофестиваля. По их мнению, сегодня каждому по силам внести свой вклад в защиту экологии или же сэкономить природные ресурсы.

"Мы можем себе позволить сортировать мусор. Можем свести к минимуму использование пластика. Сдавать отходы на переработку в зависимости от их вида. Даже эти незначительные действия являются огромным подспорьем в вопросе минимизации загрязнений среды", - говорят участники движения.

По мнению экоактивистов Екатерины Гречко и Владимира Савченко, людям давно необходимо обратить внимание на данную проблему. Сегодня многими общественными организациями ведется активная работа в этом направлении: например, проект "Місто майбутнього", один из партнеров фестиваля, уже давно проводит экомаршруты, благодаря которым город освобождается от большого количества мусора. Екатерина и Владимир также отметили, что пока правильная сортировка возможно только в рамках подобных фестивалей, а чтобы это стало нормой, предстоит огромная работа.

"Экофестиваль – это объединение усилий муниципалитета, общественности, бизнес-сегмента и учебных учреждений вокруг одного из главных глобальных вызовов человечеству – ухудшения экологии. Таким проблемам можно противостоять лишь сообща. В Одессе есть ряд наработок в этой сфере, равно как есть и огромное количество полезных инициатив от общественных организаций", - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Украинские города и села больше нельзя засорять. Необходимо строить перерабатывающие предприятия и наполнять экопрограммы реальным смыслом. Безусловно, нужны решения центральной власти, например, закон о внесении в тариф на производство упаковки расходов на ее утилизацию. Но это – перспективы. Пока можно реализовать реальные инициативы, одна из которых, к слову, исходит от одесских школьников – призвать городские супермаркеты отказаться от использования и реализации полиэтиленовых пакетов", - рассказал инициатор фестиваля, депутат горсовета и глава благотворительного фонда "Нам здесь жить" Александр Иваницкий.

Сегодня Одесса имеет все шансы стать флагманом национального экодвижения, считает Сергей Назаров, генеральный директор агентства "GN consulting", выступившего в качестве партнера фестиваля.

"Первый Одесский экофестиваль – это больше, чем просто рядовое мероприятие. Это реальный пример сплоченности людей вокруг масштабной проблемы. А значит, и шанс на ее решение. Такие фестивали четко показывают, что действительно беспокоит людей и демонстрируют готовность действовать сообща", - отметил Назаров.

Организаторы пообещали, что экофестиваль станет регулярным и будет увеличивать свои масштабы. А главное, станет отправной точкой ряда совместных проектов, призванных очистить окружающую среду.

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Тег Одесса, фестиваль, экология, труханов, Одесский экофестиваль

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