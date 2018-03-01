В Украине временно запретили болгарскую вакцину против туберкулеза

Сегодня, 21:45

По данным некоторых СМИ, от инъекции скончался трехдневный ребенок

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ) из-за смерти человека после инъекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте службы.

Отмечается, что причиной запрета стало сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер человек. Ему была введена вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BСG VACCINE FREEZE-DRIED серии 297, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.

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По данным некоторых СМИ, от инъекции скончался трехдневный ребенок.

Напомним, 9 и 20 февраля в Подольском районе Киева работал передвижной цифровой флюорограф.

Как мы сообщали ранее, Украина – на втором месте в Европе по распространенности туберкулеза, каждый день инфицируется 70 человек. Несмотря на то, что препаратов достаточно, украинские методы лечения неэффективны. А больным приходится проводить от шести до 20, а иногда и больше месяцев в диспансере, не покидая его. По словам медиков, в таких условиях пациенты заражают друг друга по кругу, а форма туберкулеза становится сложнее. Многие просто бросают лечиться, теряя надежду.
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Источник:

"Сегодня"

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