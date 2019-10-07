В Украине выбрали лучшего учителя

Реклама

Лучшего украинского педагога выбирали в Киеве.

На кону – четверть миллиона гривен и поездка в Дубай. Это главный приз. Но были и другие номинации.

Из тысяч школьных учителей, которые учат творчески, только 10 вышли в финал.

"Сегодня" побывали на конкурсе.

Красная дорожка – как на премьере голливудской ленты. На ней – в вечерних платьях и костюмах украинские учителя. Герои вечера жмурятся от вспышек фотокамер.

Это десять финалистов конкурса Global Teacher Prize. Его еще называют Нобелевской премией для учителей. В Украине конкурс проводят уже в третий раз.

В этом году было почти 3000 заявок и от педагогов, и от благодарных учеников.

Преподавательница украинского языка из Харькова Людмила Таболина едва сдерживает волнение.

Ее пригласил принять участие в конкурсе прошлогодний победитель Александр Жук.

"Я увидела, что у меня сообщение, что меня где-то заметили, я открываю, он говорит, что я хочу номинировать там было три фамилии, первая из них была моя. Меня просто переполняют эмоции", – говорит учительница украинского языка Людмила Таболина.

В десятке лучших – те, кто своим авторскими подходами меняет украинскую школу. Новые методики, приемы, современное оборудование в классах – это образование будущего. Но на такие изменения нужны немалые деньги.

"Если бизнес сейчас будет сейчас инвестировать в образование, в развитие учителей – это повлияет на то, что нация будет богаче, что эти дети будут творить лучшую экономику, модификацию общества", – говорит глава общественной организации "Освитория" Зоя Литвин.

ДТЭК – одна из компаний, которая поддержала в этом году конкурс. В программе теперь есть новая номинация – "Энергоэффективность и экология".

"Учителя – это именно то люди, которые формируют будущее страны, именно они закладывают все те знания, умение и навыки, которые будут необходимы нашей стране ближайшие 15-20 лет. ДТЭК инвестирует в будущее нашей страны, а будущее нашей страны – это дети", – заявляет директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

Победительница в номинации, – Наталья Пашковская из Каховки, мечтает о своей экошколе.

"У меня невероятно классное настроение, это приятное волнение и большая радость", – говорит победительница номинации "Энергоэффективность и экология" Gglobal Teacher Prize Ukraine-2019 Наталья Пашковская.

В Хмельницкой школе №8 появится спецтранспорт. И детей с особыми потребностями будут возить на учебу, а еще – отремонтируют бассейн. Все – благодаря учительнице Лесе Шевчук, которая победила в номинации "Реализация мечты".

А вот лучшим по итогам народного голосования стал преподаватель информатики из Винницы Олег Слушный. А главный приз – 250 тыс. грн., в этом году получила учительница английского и украинского языка из Мелитополя Наталья Кидалова.

"Быть учителем – очень круто. Это привилегия, как по мне. Ты всегда остаешься молодой, ну, по крайней мере, в душе", – говорит победительница Gglobal Teacher Prize Ukraine Наталья Кидалова.

Наталья никак не может понять, что победила. Говорит: секретной методики никакой нет, просто каждого ученика чувствует сердцем.

"Пытаюсь планировать урок по такому индивидуальному лекалу, что необходимо именно в этот момент и именно этому ученику или группе детей", – говорит победительница победительница Gglobal Teacher Prize Ukraine Наталья Кидалова.

Кроме денег, Наталья Кидалова получила приглашение на образовательный форум. Он состоится в Дубае. А еще Украина будет номинировать педагога с Запорожской области на всемирной учительский конкурс.

Пока же она возвращается в свой класс. Завтра, по расписанию, – уроки в Мелитополе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил преподавателей с Днем учителя.

Напомним, что традиционно праздник педагогов в нашей стране не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Так что День учителя в Украине в 2019 году отмечают 6 октября. Мы писали, когда праздник отмечают в мире и рассказывали о его происхождении.

Кроме того, мы рассказывали, что можно подарить учителю и как его оригинально поздравить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама