В Украине выросло количество браков с гражданами Польши

Сегодня, 03:09

Сейчас в 6% браков, один из пары – гражданин другой страны

В Украине регистрируются браки, где, и мужчина, и женщина являются гражданами разных стран. Фото: pixabay.com
В Украине регистрируются браки, где, и мужчина, и женщина являются гражданами разных стран. Фото: pixabay.com

В 6% всех заключаемых в Украине браков один из пары – гражданин другой страны. Об этом сайту "Сегодня" рассказала Людмила Слюсар, ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ.

"Есть у нас такая статистика – браки с лицами другого гражданства. И число таких браков растет. Например, если считать браки с гражданами Польши, то за последние пару лет их число выросло почти в два раза.

Вот у нас всего 229 тыс. браков, из них 217 тыс. – и мужчина, и женщина граждане Украины. Есть также небольшая часть браков, где оба граждане разных стран – это, как правило, иностранные студенты", – говорит Людмила Слюсар.

Например, есть случаи, когда и мужчина, и женщина – из стран Европы, но не из Украины. Таких браков всего 92, не так много, но все же они есть. Сейчас где-то 6% браков, где один из пары – гражданин другой страны

"Самое большое количество в 2016 г. – 1289 браков – это случаи, когда мужчина – житель Российской федерации. В основном, эти страны: Молдова, Россия. Вот есть 630 браков – Германия, Беларусь – 231", – рассказала Слюсар.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": Социология любви: как украинцы заключают браки и почему разводятся

Читайте также о том, как проходит бракоразводный процесс в Украине.
статистика, развод, браки, женитьба

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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