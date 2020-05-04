В Украине заработала электронная платформа онлайн-мониторинга здоровья

Постоянно отслеживать состояние своего здоровья и быстро получать качественные расширенные консультации врачей – как семейных, так и узких специалистов – теперь можно не выходя из дома. При этом все необходимое пациенту и врачу – история болезни, результаты анализов и исследований, архив консультаций и многое другое – собрано в индивидуальных кабинетах платформы MoniHeal.

Принцип новой медицинской платформы "Программа здоровой жизни" состоит в том, что она нацелена на постоянное сотрудничество врача и пациента, раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Это не просто электронный коммуникатор, каких много. Новая онлайн-система позволяет постоянно следить за состоянием организма человека и обнаруживать отклонения в показателях здоровья буквально в момент их возникновения. Это значит, что врач может помочь пациенту своевременно устранить риски развития опасных болезней.

Фото: freepik

Такая уникальная возможность реализована с помощью встроенной оригинальной системы скрининга и мониторинга. Согласно встроенному графику, составленному при содействии группы научных сотрудников Медицинской академии последипломного образования им. Шупика, система предлагает пользователю и его семейному врачу план исследований состояния здоровья пациента, основанный на показателях, актуальных для текущего года жизни человека. Врач может корректировать этот график, с учетом индивидуальных особенностей и показателей здоровья своего пациента.

Кроме этого, MoniHeal оснащен продвинутой системой телемедицины – предусмотрена онлайн-связь врача с пациентом в любом удобном формате с архивированием содержания всех видеоконсультаций. А уникальный медархив MoniHeal создан с возможностью хранения и легкого поиска результатов исследований и анализов и даже построения динамики отдельных показателей.

При этом у врача есть индивидуальный защищенный доступ к медицинскому архиву пациента. Предусмотрено создание врачами классифицированных онлайн-картотек своих клиентов и много других сервисов, позволяющих медикам упростить и систематизировать сопровождение пациентов.

К слову, в условиях пандемии на платформе заработал оригинальный сервис, актуальный во время эпидемии. Новизна в том, что тест на SARS-Cov-2 приложение – онлайн-календарь самотестирования на коронавирус – разработан на идеологии программы мониторинга и рассчитан на первые 5 дней болезни с момента возникновения ранних симптомов, характерных для гриппа и ОРВИ и, в частности, – для Сovid19. В зависимости от полученных ответов пациента о симптоматике заболевания, система, обрабатывая результаты опроса, дает советы для дальнейших шагов человека. Разработчики предупреждают, что результат данного обследования не является полноценным диагнозом: симптоматика Сovid19, которую собирают и изучают во всем мире, может периодически, в зависимости от новых данных о Сovid19, изменяться. Поэтому система самотестирования рассчитана на постоянные обновления. Между тем, окончательное решение должны принимать врачи, а окончательные ответы – давать лабораторные тесты. В приложении собрана информация, которая должна помочь человеку выделить симптомы, которые с большой долей вероятности могут свидетельствовать о подозрении на инфицирование SARS-Cov-2.

MoniHeal позволяет следить не только за своим здоровьем, но и мониторить состояние близких людей – детей, родителей, членов семьи, которые в силу разных причин не могут пользоваться онлайн-сервисом самостоятельно.

А в условиях карантина новый сервис может стать незаменимым инструментом для врачей, которые обслуживают своих пациентов удаленно.

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