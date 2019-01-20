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В Украине заработают карьерные советники: как они будут помогать гражданам

Сегодня, 19:35

К такому специалисту человек может обратиться в случае, если ему необходима помощи при поиске вакансии

В Украине заработают карьерные советники: как они будут помогать гражданам Украина К такому специалисту человек может обратиться в случае, если ему необходима помощи при поиске вакансии


С 2019 года украинцам будут помогать искать работу карьерные советники. Данную должность ввели в Украине в начале января.
Учитывая возраст и образование, прислушиваться к пожеланиям они будут вместе с человеком, нуждающимся в помощи, индивидуально заниматься поиском необходимой ему вакансии.

"Институт карьерных советников" работает всего две недели, поэтому, большинство его будущих сотрудников только учатся. В городском центре занятости утверждают, что "советников" выбирают среди людей с педагогическим или психологическим образованием.

В организации по трудоустройству рассказывают: процедура поиска не изменится. Безработный так же сможет искать работу самостоятельно с помощью информационных стендов или электронных табло. Сотрудник службы в свою очередь при необходимости будет помогать. Если первый предложенный им перечень вакансий не устроит, тогда нужно будет заключать договор с карьерным советником. 

Очередей к нему не будет, поскольку визиты к специалисту для поисковиков будут назначать индивидуально и на удобное время.
В профильном ведомстве отмечают, что основной целью внедрения института таких карьерных советников является ускорение трудоустройства человека без работы.

карьера, советник, поиск работы

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