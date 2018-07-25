В Украину идет неумолимый летний зной до +35°C: синоптики предупредили об изменениях в погоде

К концу недели и на выходных температура воздуха занчительно повысится, а дожди отступят, но не везде

Кратковременные грозовые дожди, которые властвуют почти по всей территории Украины, принесенные циклоном "Галина", уже к выходным будут все реже. С юго-востока и дальше на всю территорию страны ворвется фронт горячего воздуха, и температура поднимется до отметок выше +30 практически по всей стране. Даже кратковременные грозовые дожди, которые возможны на западе и в некоторых регионах центра Украины, не принесут прохлады. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в среду, 25 июля, на всей территории Украины все еще прогнозируют грозы, местами ливни и шквалы. Синоптики характеризуют эти погодные условия, как потенциально опасные. Температура воздуха на юго-востоке поднимется до +29-31, в центре и на севере до +28, на востоке до +25-27.

В четверг, 26 июля, синоптики прогнозируют в целом погоду, схожую с предыдущим днем. Но влияние знойного фронта все больше проявится в центральных регионах, где вместе с грозовыми дождями температура воздуха поднимется еще на 1-2 градуса.

В пятницу, 27 июля, от юго-востока через центральные и к северным областям Украины станет еще теплее. И хотя кратковременные грозы все еще прогнозируют, теплый фронт неумолимо продавливается на всю Украину. На юго-востоке и в центральных регионах ожидается +30-31, на севере +29, на западе до +27-28.

В субботу, 28 июля, на всю территорию Украины придет летний зной. Там, где еще в пятницу было +26-27, уже в субботу прогнозируют до +30. В центре и даже на севере страны до +30-32, на юго-востоке Украины до +34-35. К концу дня практически на всей территории страны прогнозируют грозовые дожди.

В воскресенье, 29 июля, знойный фронт вытеснит облака с половины территорий страны, разделив Украину по Днепру. На левобережной части страны и на юге прогнозируют зной солнечный с температурой до +35 градусов, на правобережной части страны – зной с временными грозовыми дождями и температурой до +30-33 градусов.

На видео, опубликованном ниже, видно, как фронт горячего воздуха из тропиков надвигается на Европу. ярко-красный до бордового цвет – это температура до +35 градусов. Черный – выше +35.

Народный прогноз погоды

25 июля почитается память священномучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана – к ненастью. А если ночная роса не просыхает – быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.

26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, теплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной, сообщает сайт "Синоптик".

28 июля почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день "матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.

29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идет на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки задумываются (замолкают), сообщает сайт "Синоптик".

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