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В Украину приезжает победительница болгарского "МастерШеф": не просто так

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27 мая, 14:51

В Украину она прибудет в канун открытия нового столичного ресторана балканской кухни

В конце мая Киев посетит Севда Димитрова, которая стала победительницей второго сезона всемирно популярного телевизионного кулинарного проекта "МастерШеф". Сегодня девушка имеет свой собственный ресторан авторской кухни "Ahora" в Софии. А в Украину она прибудет в канун открытия нового столичного ресторана балканской кухни. Об этом рассказала сама Севда, не пожелав пока открыть названия этого ресторана. 

"Это уникальный ресторан. Он откроет свои двери для первых клиентов уже через несколько недель. Ресторан – балканской кухни, которая объединит в себе колорит и вкусы национальных блюд Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черногории. Я очень волнуюсь, потому что все болгарские блюда, представленные в этом ресторане – готовила я. Это мои рецепты, моя авторская кухня. Волнуюсь, чтобы все понравилось украинцам, чтобы они влюбились в наши блюда, чтобы смогли прочувствовать нашу богатую болгарскую кулинарную культуру", – рассказал она.

Севда уточнила, что в формировании меню заведения брали участие ведущие шефы из Греции, Сербии и Румынии. 

"Я впервые встречаю такой подход к ресторанному бизнесу. Получается в Киеве появится заведение, где будут подавать аутентичную кухню балканских стран по рецептам современных ТОП-шефов этих стран. Очень интересный для меня опыт. И я рада возможности стать частичкой этого процесса", - отметила Севда. 

Редакции все же удалось выяснить, о каком конкретно заведении речь. Ресторан BalkanSky  готовится принять первых посетителей 6 июня по адресу: ул. проспект Лобановского 6.

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Тег ресторан, МастерШеф, Севда Димитрова, BalkanSky

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