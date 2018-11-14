В Украину возвращается мода на вязание

Сейчас свитера, шарфы и носки охотно вяжут даже мужчины

В Украину возвращается мода на вязанные вещи. Сейчас свитера, шарфы и носки охотно вяжут даже мужчины.

Психологи говорят, вязание – это своеобразная медитация, поэтому считать это занятие сугубо женским не стоит.

"Пока мы занимаемся чем-то таким однообразным, у нас действительно меняются физиологические процессы в организме. У нас замедляется дыхание, гармонизируется сердечное давление, мы успокаиваемся, снижается уровень гормонов стресса в крови", – говорит Лилия Синопостил, психолог.

Впрочем, браться за вязание через силу не стоит – ни пользы, ни удовольствия не получите.

Ранее мы писали, что в нынешнем сезоне вязанные вещи можно увидеть как на модных показах, так и на полках магазинов. Но из какой именно пряжи должна быть сделана одежда, чтобы согревать своего владельца?

По словам мастера по вязанию, заказов на созданные вручную вещи становится все больше, поскольку такие свитеры или шапки не только очень теплые, но еще и оригинальные. А самой популярной ниткой уже который год подряд остается меринос – пряжа из шерсти, состриженной с холки овцы, что придает ей еще большую мягкость.

Также сообщалось, что мужчина связал 103 свитера и стал звездой Интернета.