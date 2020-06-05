В Україні відбудеться перший в Європі віртуальний форум

13-14 червня відбудеться форум нової доби "На кордонах" – перша в Європі віртуальна інтерактивна подія для громадянського суспільства. Подія збере на цифровій платформі 2000 учасників, визначених шляхом конкурсного відбору, а також провідних експертів, лідерів думок, мислителів, артистів та митців. Ініціатором форуму є фундація соціальних інновацій "З країни в Україну" за сприяння проєкту USAID DG East.

Українська компанія ZLAB спеціально для заходу створила віртуальний простір, у якому можна буде взаємодіяти, обравши собі аватара. Унікальні властивості платформи дають можливість спілкуватися з групами людей у режимі віртуального часу, обмінюватися повідомленнями в секретних чатах, слухати лекторів, відвідати виступи артистів, ділитися враженнями у соціальних мережах та навіть робити селфі. Це майбутнє масових подій, особливо, в умовах, коли особиста взаємодія суттєво обмежена.

Серед кураторів форуму, які стануть менторами та координаторами дискусій, – Валентин Краснопьоров, Ігор Козловський, Ірина Бек, Катерина Сафонова, Олег Боднар, Младена Качурець, Оленка Северенчук та Юлія Федів. Під час дискусійних панелей будуть обговорюватися питання особистої ідентичності в умовах кардинальних змін, роль громадської активності у сучасному світі та вектор майбутнього розвитку України. "На кордонах" має намір розпочати важливий національний діалог, котрий буде продовжуватися і після його закінчення.

"Форум, передусім, розрахований на людей, які через певні обставини опинилися в незвичних умовах – внутрішньо переміщених осіб, жителів Донецької та Луганської областей тощо. Ми пропонуємо зібратися, щоб разом знайти відповідь на запитання "Як це – бути українцем сьогодні та завтра? Що може зробити кожен з нас, аби покращити життя своєї громади та країни?". Запрошуємо всіх, хто прагне знайти своє місце у нових реаліях, розділити з нами цей унікальний досвід", – зазначив голова правління фундації соціальних інновацій "З країни в Україну" та ідейник форуму Денис Блощинський.

Крім цього, кожен з учасників зможе взяти участь у створенні "Книги 2000 авторів" – збірки розудумів та історій успіху, влучних думок та відкритих питань про реальне життя українців, зібраних під час заходу. А ввечері форум запросить гостей на унікальну розважальну програму у віртуальній реальності за участі Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ Обмежень, O.Torvald та інших.

Щоб взяти участь у конкурсному відборі та дізнатися більше про форум, переходьте за посиланням.

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