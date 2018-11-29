В Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать

В Винницкой области мужчина в течение мая-июля 2018 года перемещал и прятал для эксплуатации человека с инвалидностью. Заставлял инвалида просить милостыню, угрожая и применяя насилие.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры области.

Вынудить переселенца из Донецка попрошайничать злоумышленнику удалось, используя уязвимое состояние инвалида, совпадение тяжелых личных и семейных обстоятельств, отсутствие постоянного места жительства и источников доходов в Виннице.

Злоумышленник забрал пострадавшего в арендованную квартиру в областном центре и там удерживал, ограничил в свободном передвижении и пристально следил, чтобы тот не сбежал. Чтобы потерпевший не обратился за помощью в правоохранительные органы или к посторонним лицам, правонарушитель лично перемещал инвалида к местам попрошайничества в Виннице и Житомире. Осуществлял систематический контроль за жертвой во время попрошайничества, отнимал выпрошенные у прохожих деньги и перемещал снова в квартиру, в которой они проживали.

В конце июля, находясь в Житомире, инвалиду удалось сбежать в Винницу и обратиться к правоохранителям.

Злоумышленника недавно задержали в Закарпатской области. Ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.

За совершение преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве четверо мужчин похитили девушку-инвалида. Мужчины утверждали, что работали в наркологическом центре и действовали по просьбе матери девушки, которая заподозрила дочь в злоупотреблении наркотиками.

Также в Харькове мошенники отобрали квартиру у человека с инвалидностью, пока тот был в больнице. Без ведома хозяина они оформили дарственную на другого человека, после чего квартира еще трижды переходила из рук в руки по договорам дарения и купли-продажи, о чем настоящий владелец даже не догадывался.