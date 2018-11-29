В Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать

Сегодня, 14:47

Работорговцу грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией

В Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать

В Винницкой области мужчина в течение мая-июля 2018 года перемещал и прятал для эксплуатации человека с инвалидностью. Заставлял инвалида просить милостыню, угрожая и применяя насилие.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры области.

Вынудить переселенца из Донецка попрошайничать злоумышленнику удалось, используя уязвимое состояние инвалида, совпадение тяжелых личных и семейных обстоятельств, отсутствие постоянного места жительства и источников доходов в Виннице.

Злоумышленник забрал пострадавшего в арендованную квартиру в областном центре и там удерживал, ограничил в свободном передвижении и пристально следил, чтобы тот не сбежал. Чтобы потерпевший не обратился за помощью в правоохранительные органы или к посторонним лицам, правонарушитель лично перемещал инвалида к местам попрошайничества в Виннице и Житомире. Осуществлял систематический контроль за жертвой во время попрошайничества, отнимал выпрошенные у прохожих деньги и перемещал снова в квартиру, в которой они проживали.

В конце июля, находясь в Житомире, инвалиду удалось сбежать в Винницу и обратиться к правоохранителям.

Злоумышленника недавно задержали в Закарпатской области. Ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.

За совершение преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве четверо мужчин похитили девушку-инвалида. Мужчины утверждали, что работали в наркологическом центре и действовали по просьбе матери девушки, которая заподозрила дочь в злоупотреблении наркотиками.

Также в Харькове мошенники отобрали квартиру у человека с инвалидностью, пока тот был в больнице. Без ведома хозяина они оформили дарственную на другого человека, после чего квартира еще трижды переходила из рук в руки по договорам дарения и купли-продажи, о чем настоящий владелец даже не догадывался.
Винница, Житомир, попрошайки, попрошайничество, работорговля, переселенец

Вы сейчас просматриваете новость "В Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay.com

От торговли людьми уже пострадало более 230 тыс. украинцев

24 Ноября, 07:28

За первые шесть месяцев 2018 г. полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми

Запад

Женщина не жалела собственных детей. Фото: прокуратура

В Хмельницком мать "сдавала в аренду" своих маленьких сыновей

11 Августа, 06:21

Женщину задержали при получении пяти тысяч гривен – платы за один день эксплуатации малышей для попрошайничества
Загрузка...

Запад

Фото: zk.npu.gov.ua

Женщина на Закарпатье пыталась продать ребенка: полиция уточнила детали

4 Августа, 10:12

Злоумышленница намеревалась "сдать в эксплуатацию" маленького мальчика и его маму – инвалида 3-й группы

Другие регионы

Фото: Facebook

В Черкассах мать продавала новорожденного ребенка за пять тысяч долларов

12 Июня, 16:30

Женщина задержана, ей грозит до 15 лет тюрьмы
Загрузка...