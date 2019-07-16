В Vinyl.com.ua рассказали, почему виниловые пластинки не теряют актуальности

Несмотря на наличие современных цифровых носителей и облачных сервисов, пластинки все равно не утрачивают популярности

Фото: pexels.

Сервис бесплатных объявлений для меломанов Vinyl.com.ua, посвященный ретро-носителям, пластинкам, кассетам, CD-дискам, поделился мыслями, почему винил не просто не потеряет актуальности, но и будет оставаться в моде еще долгие годы.

На пластиках продолжают записываться

Несмотря на наличие современных цифровых носителей и облачных сервисов, где пользователь буквально может хранить тысячи треков, пластинки все равно не утрачивают популярности. Если взглянуть на статистику, то почти все современные артисты продолжают выпускаться в том числе на виниле, а их успех у слушателей до сих пор измеряют именно в виниле – золотых, платиновых и других пластинках.

Не так давно один из известных музыкантов даже основал отдельную студию звукозаписи, которая специализируется только на "виниле". Он не просто записывает всех желающих на пластинку, но и продвигает этот сегмент, модернизирует его, экспериментирует с новыми форматами. Ароматизированные пластинки – это его новинка.

На пластинках можно слушать группы прошлого

Конечно, основной интерес винил вызывает у тех, кто начинал свой путь меломана еще в далеких 60-х, 70-х и 80-х. Именно на это время пришел расцвет проигрывателей. Сейчас винил с треками групп того времени считается не просто классикой, а предметом охоты коллекционеров.

В то же время найти пластинку любимой группы или исполнителя не так сложно. Только надо знать, где искать. Например, на сайте Vinyl.com.ua – здесь есть и фильтры для быстрого поиска, и огромный ассортимент пластинок от пользователей со всего СНГ.

Своя атмосфера

Винил – это не просто дань моде, которая культивируется у хипстеров. Еще это возможность слушать музыку в непередаваемом звучании, когда звук проходит долгий путь от кончика иглы до динамика, приобретает своеобразное шуршание, становится ламповым и душевным.

Многие ценители винила рассматривают пластинки не как лучший носитель информации, а как инструмент для создания определенной атмосферы. Добавьте к этому возможность коллекционировать пластинки, которые, в отличие от песни на MP3 плеере, можно взять в руки, возможность модернизировать сами проигрыватели и покупать к ним аксессуары – и вы получите перспективу для развития интересного хобби.

Именно поэтому в Vinyl.com.ua уверены, что армия слушателей, которые, как минимум, проявят интерес к виниловым пластинкам, будет увеличиваться в ближайшее время. Да, пластинки вряд ли потеснят более современные форматы, но они смогут занять свою отдельную нишу у меломанов.

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