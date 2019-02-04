В январе Украина снизила импорт газа в 3,2 раза

В начале 2019 года Украина сократила импорт газа на 553,8 млн кубометров

Фото: AFP

В январе Украина снизила импорт газа в 3,2 раза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/848/d8a/5c5848d8a94d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/848/d8a/5c5848d8a94d2.jpg 2019-02-04T16:30:00+02:00 Украина В начале 2019 года Украина сократила импорт газа на 553,8 млн кубометров

В январе 2019-го Украина уменьшила импорт природного газа до 247,7 млн куб. м по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Так, импорт природного газа упал в 3,2 раза, или на 553,8 млн куб. м.

В Украину в январе 2019 года со стороны Словакии поступило 122,7 млн куб. м газа, Венгрии – 84,9 млн куб. м, Польши – 40,2 млн куб. м, то есть -79,4%, -14,9% и -61,8%, соответственно, от показателей аналогичного месяца прошлого года.

За два года – с января 2017 года – импорт природного газа упал в 5,9 раза (с 1 млрд 453,1 млн куб. м).

Украина уже более трех лет не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ) и закупает ресурс исключительно на своей западной границе.

В 2018 году в стране сократился импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом, показатель остановился на 10 млрд 590,2 млн куб. м. В частности, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Укртрансгаз", полностью принадлежащий НАК "Нафтогаз Украины", использует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина существенно сократила импорт газа. По итогам 2018 года закупки голубого топлива за границей уменьшились на 24,8% по сравнению с 2017-м.

Кроме того, сообщалось о намерении президента достигнуть энергетической независимости по средствам отказа от импортного газа.

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