В Запорожье музыканта едва не избил охранник, а во Львове исполнителей грозятся штрафовать

В Запорожье уличного музыканта едва не побил охранник торгового центра, поскольку исполнитель не спросил разрешения. А во Львове решили штрафовать тех, кто играет на улицах без разрешения мэрии.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить права уличных музыкантов и выяснить размеры их заработков.

Так, по словам запорожца Богдана Добрюцколго, он пришел в торговый центр, чтобы сыграть и развлечь прохожих, однако как только прозвучали первые аккорды, как появился здоровенный охранник и приказал ему убираться.

В качестве аргумента он назвал отсутствие разрешения от администрации торгового центра, чтобы играть на его территории. Музыкант вызвал полицию.

"Полиция придерживается нейтралитета, она не могла выбрать мою сторону либо сторону охранника, она разбиралась в этом максимально, то есть, привлекала каких-то свидетелей, которые там были. Закончилось все хорошо,, я остался там играть", – рассказал он.

После атаки на музыканта охранник, по словам администрации, получил выговор. Но в письменном ответе на журналистский запрос пояснили, что пианист находился на территории, за которую отвечают они, и формально охранник был прав.

"Действительно, уличным музыкантам, если они желают выступать и презентовать свое творчество нашим посетителям на территории, которая принадлежит торговому центру, нужно обратиться за разрешением к администрации. Это вопрос безопасности и порядка, ведь мы отвечаем за безопасность нахождение в торговом центре", – говорится в ответе администрации.

В свою очередь, юрист Иван Черкашин подтвердил, что владелец территории имеет право устанавливать на ней свои правила.

"У владельца земли либо землепользователя существует, согласно Земельного кодекса, право ограничивать порядок использования такой территории. Фактически это кто-то пришел к кому-то в огород и начал петь и танцевать, то есть, естественно, землепользователь может это ограничивать", – рассказал он.

В то же время на территории, которая принадлежит городской громаде, работает единственное требование: не нарушать общественного порядка. Играть можно что угодно и где угодно, по закону ограничений нет. Но собственные правила может ввести местная власть.

Так, во Львове уже полгода запрещена игра на барабанах, духовых инструментах и использование звукоусилителей в центре города – поскольку это мешает жителям домов в центре. Кроме того, все, кто хочет развлечь горожан и туристов пением и музыкой, должны обратиться в мэрию за разрешением. Вскоре нарушителей могут еще и штрафовать.

"Наш опыт показал, и практика, если нет штрафных санкций, это не является таким уж стимулом, мотивацией людей, уличных музыкантов придерживаться ее. Нашей муниципальной страже и полиции было сложно аргументировать собственно их попросить прекратить свою деятельность", – отметила Наталья Бондар, исполняющая обязанности начальника управления культуры Львовского горсовета.

Музыканты – люди творческие и любыми правилами они пренебрегают.

"Не разрешают ни черта, а уже думают над тем, как запретить и как обложить штрафами, а чтобы позволить, чтобы хоть как-то не дать, чтобы музыкантам не дать заработать, только запретить, запретить, запретить. На самом деле впервые слышу, что есть какие-то правила, но считаю, что ограничивать музыканта в сфере музыки, это как-то неправильно, наверное", – рассказал музыкант Николай Танько.

О каких суммах штрафа идет речь, в мэрии Львова еще не определились. Если верить на слово самим уличным музыкантам, то во Львове они зарабатывают в среднем 300 гривен за концерт. Правда, добавляют, что бывают и рекордные дни, когда собирают и по две тысячи за день.

Напомним, ранее в Лондоне запустили программу, которая позволяет уличным музыкантам принимать пожертвования с помощью бесконтактных платежей. Теперь музыканты смогут подключить к своим мобильным устройствам компактные терминалы, настроенные на списание фиксированной суммы посредством бесконтактных платежей.

Также мы писали о том, что церкви Британии начнут принимать пожертвования через терминалы бесконтактной оплаты. Они появятся в 16 тысячах храмов Великобритании, включая 42 собора.