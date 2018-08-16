Вадим Рабинович: "Через три месяца после выборов партия "За життя" выполнит основные пункты своей программы"

Политическая партия "За життя" выполнит основные пункты своей экономической программы в течение первых трех месяцев после победы на выборах. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политсилы Вадим Рабинович в эфире национального телевидения. При этом он отметил, что сам не гонится за властью и поддержит любого кандидата в президенты Украины, который будет иметь кардинально отличающийся от нынешнего подход к решению экономических проблем страны. Также политик обсудил с телезрителями другие актуальные проблемы в жизни страны.

"ПРОГРАММА ПАРТИИ "ЗА ЖИТТЯ" ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС"

Вадим Рабинович уверен, что программа партии "За життя" поможет Украине уже в течение года полностью выйти из кризиса. При этом основные ее пункты будут реализованы уже в первые три месяца после победы политсилы на выборах.

"В программе моей партии будет четыре основных пункта, за которые я гарантированно отвечаю своей политической карьерой! Через три месяца после победы партии "За життя" на выборах: в три раза будут снижены тарифы, в три раза будет повышена пенсия и в три раза будет поднята минимальная зарплата. Без этого просто нельзя выжить. Такими темпами в течение года мы сможем полностью преодолеть экономический кризис", – заявил парламентарий.

Он также отметил, что необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос предоставления жилья переселенцам из восточных областей Украины.

"В течение года мы построим необходимое количество жилья для переселенцев! Потому что нельзя жить в стране, где люди – бездомные. Нельзя смотреть на этих людей, как на второй сорт", – уверен народный депутат.

По его мнению, предстоящие выборы могут стать последним шансом для спасения Украины.

"Привычная нам тема "хватит терпеть это, давайте потерпим следующее" больше не должна работать. Это последние выборы, на которых мы действительно сможем спасти страну. Это последние выборы, когда нам нужно взять голову в руки. Если человек идет с хорошей программой, я готов его поддержать. У меня нет маниакальной устремленности во власть. Я пошел в политику только тогда, когда понял, что хочу вложить себя в свою страну. Потому что я считаю, что мои дети и внуки должны жить в Украине", – констатировал парламентарий.

"НЕ ВАЖНО, КТО БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ, ВАЖНО, СМОЖЕТ ЛИ ОН ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ"

Вадим Рабинович считает, что не имеет никакого значения, кто будет следующим президентом Украины – главное, чтобы люди при нем стали жить лучше.

"Новоизбранный президент ничего не сможет сделать без поддержки парламента. Он, конечно, будет всеми силами, своим авторитетом пытаться удерживать за собой парламент, подтягивать туда свою фракцию, мстить "попередникам". И он сможет назначить на должности несколько фигур. Но на самом деле не важно, кто будет президентом, если у него не будет кардинально другого подхода к управлению страной, если он не имеет понятия, что происходит с экономикой и как ее поднять, чтобы люди стали лучше жить", – убежден парламентарий.

Депутат также добавил, что у него и у партии "За життя" есть действенный план по "оздоровлению страны", который в кратчайшие сроки способен решить существующие проблемы в украинской экономике.

"Мы можем уже сейчас создать земельный банк, вложить туда наши богатые черноземы, никому их не продавая, и получать от государственной земли прибыль в 6 млрд долларов в год! Урегулирование вопроса с коррупцией на таможне, по нашим подсчетам, принесет в казну еще 5 млрд", – уверен народный депутат.

По мнению лидера партии "За життя", этих дополнительных 11 млрд гривен хватит, чтобы исправить ситуацию с задержками выплат пенсионерам и бюджетникам, а также поднять зарплаты и пенсии.

"Мы в три раза снизим тарифы, потому что национализируем газотранспортные и газодобывающие сферы, вернем собственный газ народу, в три раза поднимем пенсии, в три раза поднимем минимальную зарплату, а также построим необходимое количество жилья для переселенцев... И это не популизм, а элементарное экономическое действие. Нельзя людей держать на подачках!" – подчеркнул политик.

"У УКРАИНЫ КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, НО ВЛАСТЬ ЗАГОНЯЕТ НАС В ДЕПРЕССИЮ"

По мнению Вадима Рабиновича, Украина обладает колоссальным потенциалом, но власть намеренно загоняет граждан в депрессию.

"Слова Джона Кеннеди – "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны" – очень актуальны для Украины. Да, эти слова звучать пафосно, но сейчас нужно действовать именно так. А для начала нам нужно понять, что другой страны у нас нет, что нам необходимо установить правила игры внутри страны", – считает парламентарий.

По его словам, власть намеренно внушает украинцам, что жизнь в нашей стране – это мучения.

"У нас есть колоссальный потенциал. Не верьте глупостям чиновников, рассказывающих о бесперспективности жизни в стране", – возмутился народный депутат.

Лидер партии "За життя" предложил несколько простых шагов для восстановления украинской экономики.

"У нас мощнейшая страна. Надо только взять себя в руки и начать новую либеральную политику, новую экономическую политику, направленную только на одно – дать людям жить. А они уже сами поднимут экономику, откроют магазины, фирмы. Заберите налоги – они ничего сегодня не дают государству, кроме какого-то жуткого количества фискальных органов. Это просто издевательство над людьми", – отметил политик.

"ЛУЧШАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПО ТИПУ ШВЕЙЦАРИИ"

Вадим Рабинович убежден в том, что национальной идеей Украины должно стать экономическое возрождение страны по типу Швейцарии.

"Наш подход очень простой. Согласно программе партии "За життя", мы хотим построить в Украине Швейцарию Восточной Европы. Мы хотим сделать национальной идеей Украины экономическое возрождение и использовать наше уникальное месторасположение для мощного развития страны. Мы хотим построить страну, которая станет площадкой для взаимодействия Востока и Запада. И у нас есть для этого все возможности!" – уверен политик.

Он рассказал, что для воплощения в жизнь программы партии "За життя" в команду будут набирать как опытных политиков, так и новых людей.

"Какую-то часть людей, которые уже были в политике, имеют наработанные связи, я обязательно буду брать в свою команду. Но мы будем набирать и очень много новых людей. В частности, в конце месяца вы увидите на телеканале "112 Украина" программу "Кандидат". Это уникальный для нашей страны проект, такой социальный лифт, где на глазах у телезрителей обычный человек из народа войдет в нашу партию и станет народным депутатом", – отметил парламентарий.

Лидер партии "За життя" подчеркнул, что для достижения экономического процветания страной надо управлять, как крупной корпорацией.

"Нам нужно на каждое направление поставить лучшего менеджера, как в крупной корпорации. Потому что на страну надо смотреть, как на крупную корпорацию, и управлять ею так же. И назначать на ключевые посты не кума, не свата, а того, кто лучше всех справится с поставленными задачами. Именно так живут крупнейшие мировые компании. Те же Google и Amazon были маленькими компаниями, а сегодня их годовой бюджет больше бюджета Украины. Все потому, что они принимают правильные, экономически выверенные решения. А у нас – бюрократический аппарат – 350 тыс. человек. Зачем они все нам нужны?" – задался вопросом народный депутат.

"НАДО ИСКАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МИРНОМУ ПРОЦЕССУ ЧЕРЕЗ КОМПРОМИСС"

По словам Вадима Рабиновича, чтобы достичь мира на Донбассе, Украине необходимо искать компромиссные подходы.

"Вопрос Донбасса и мира на Донбассе – ключевой для нашей страны. Я за сильную, мощную Украину, которая понимает, что делает. Давайте определимся, Донбасс – это Украина или нет? Но я еще раз повторяю: как можно отдать свою территорию? Я обращаюсь к нынешней власти. Вы уже потеряли Крым. Чего вы хотите еще? Донбасс отдать, потому что там за вас не будут голосовать? И вы сможете дольше посидеть на своих должностях? Надо искать нормальные подходы к мирному процессу. А мир возникает там, где находится компромисс, нравится это кому-то или не нравится", – убежден политик.

Парламентарий уверен, что достичь мира на Донбассе не так уж сложно – нужно только, чтобы каждая сторона сделала шаг назад и начала переговоры.

"Надо остановится и сказать, какие пути для мира у нас есть. Первое – остановить маховик ненависти. Прекратить трансляцию ненависти – внедрения ее в мозг. Надо искать пути примирения – говорить о том, что это наши люди на Донбассе. Достичь мира на Донбассе не так уж сложно. Надо прекратить орать в микрофоны, уйти с трибуны, прекратить пиариться на этом, а тихо-тихо в переговорном процессе сесть и найти те механизмы, которые помогут нам это решить, сделать шаг назад каждой стороне", – резюмировал Вадим Рабинович.

Ольга Акиншина