Вадим Рабинович: "Мы вернем стратегические предприятия под контроль государства"

Стратегические отрасли и предприятия должны принадлежать государству, а не контролироваться отдельными чиновниками или олигархами. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире национальных телеканалов. По словам парламентария, после победы на выборах его политической силы в стране будет проведена полная деприватизация. Также политик обсудил с телезрителями другие актуальные новости и события Украины.

"Это не приватизация, а добивание страны – мы обязаны остановить этот грабеж"

Вадим Рабинович обратил внимание на то, что накануне выборов власть хочет приватизировать лучшие предприятия Украины за бесценок. По его мнению, такая политика правительства вводит страну в очередной виток кризиса, а бюджет лишается громадных средств.

"Люди в высоких кабинетах понимают, что они находятся последний год у власти, и теперь хотят приватизировать максимальное количество предприятий за копейки, не учитывая наших с вами интересов. С барского плеча преданным вассалам раздаются лучшие украинские предприятия. Это добивание Украины! Так не должно быть. Стратегические важные предприятия должны принадлежать государству, контролироваться им. Нельзя допустить, чтобы они оказалось в руках нескольких олигархических кланов. Только государство может обеспечить наилучшее функционирование самых важных отраслей во благо украинского народа", – заверил народный депутат.

По мнению политика, история показала, что рыночная экономика – это лучшее, что регулирует хозяйственную жизнь страны, однако в период кризиса государству иногда следует активнее участвовать в управлении экономикой.

"Я – рыночник, но понимаю, что в критический момент именно государство обязано взять под контроль ключевые отрасли хозяйствования. Понимаю, что для многих это прозвучит пугающе, но пусть думают уже сейчас: после победы партии "За життя" на выборах мы проведем комплексную деприватизацию. Государство – плохой собственник только в нашем случае, потому что руководят госпредприятиями "и. о.", которые не несут ответственности за те предприятия. Фабрики и заводы разворовывают, а ответственность никто за это не несет – в этом проблема", – убежден парламентарий.

Он отметил, что за разгосударствлением госкомпаний стоит желание нынешней власти приобрести их при помощи офшорных фирм, деятельность которых нужно запретить.

"Во время стагнации, экономического упадка и военных действий о приватизации и речи идти не может! Распродав сегодня госпредприятия, власть отдает их своим людям в сотни раз дешевле и делает это через офшорные компании, работу которых с украинским государством нужно запретить. И партия "За життя" это обязательно сделает – я уже давно внес в Раду такой законопроект, но его не выносят в зал. Мы не дадим разграбить страну окончательно!" – пообещал лидер партии "За життя".

"В Украине борьба с коррупцией стала самым выгодным бизнесом"

Вадим Рабинович также считает, что сегодня борьба с коррупцией в Украине стала самым выгодным бизнесом, и эту ситуацию нужно менять, чтобы добиться реальной победы над взяточничеством и казнокрадством.

"Начало борьбы с коррупцией не сводится к созданию еще одного антикоррупционного органа. В обществе должно преобладать непримиримое отношение к взяточничеству. У нас же даже новосозданные антикоррупционные органы работают избирательно, а, по сути, занимаются набиванием собственных карманов, превратив борьбу с продажностью в самый выгодный бизнес в стране. Необходимо запустить реальный механизм борьбы с коррупцией и наказать всех, кто без малого 27 лет обворовывал своих сограждан. Нужно прекращать бизнес на борьбе с коррупцией – и это должно стать основой в победе над взяточничеством и казнокрадством!" – уверен нардеп.

Он раскрыл свое видение первоочередных шагов, которые должны послужить искоренению коррупции в стране.

"Для того чтобы искоренить коррупцию в Украине, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, запретить работу государственных структур с офшорными компаниями. 90% случаев взяточничества – это откаты, проходящие через "офшорки", поэтому нужно эту схему ломать. Во-вторых, нужно не давать коррупционерам выводить награбленное и не давать им за границей спокойно жить. Эти хапуги должны четко понимать, что мы не дадим им спокойно жить за рубежом, обворовав собственный народ. И, в-третьих, формирование государственного бюджета должно быть абсолютно прозрачным, депутаты не должны руководствоваться клановыми интересами фракций, которые голосуют за главный финансовый документ государства", – убежден политик.

Также Вадим Рабинович считает, что для победы над коррупцией в стране необходимо не только запретить офшоры, но и провести перепись населения, а также навести порядок в основных отраслях экономики.

"Я уже давно говорю о том, что нужно провести перепись населения и выяснить, сколько у нас осталось украинцев – сколько пациентов, сколько пенсионеров, сколько людей с инвалидностью, сколько одиноких мам и т.п. Тогда можно будет четко рассчитать, сколько нужно денег для пенсий, пособий и прочего. Таким образом, власть не сможет так беззастенчиво обманывать народ и воровать наши деньги. Также необходимо срочно навести порядок в ключевых отраслях экономики, откуда вымываются десятки и сотни миллиардов. Это позволило бы, по нашим расчетам, вернуть в госказну до 100 миллиардов", – констатировал лидер партии "За життя".

"По версии ООН, Украина вошла в список стран, которые голодают"

Комментируя заявление правительства, что повышение "минималки" откладывается, Вадим Рабинович акцентировал внимание на том, что по версии Организации Объединенных Наций (ООН), Украина вошла в список стран, которые голодают. Так, согласно данным международных экспертов, в Украине из-за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона человек испытывают острую нехватку продовольствия.

"Какими же надо быть людьми, чтобы народу сказать сегодня, что слишком сильно у вас зарплата растет, и поэтому повышать ее мы не будем. Я хочу "обрадовать" наших руководителей. ООН обнародовала список стран мира, которые, по мнению их экспертов, голодают. Среди них – Афганистан, Бурунди, Сомали, Украина и Йемен. Вдумайтесь в это. У людей не хватает на элементарное, а власти говорят, что у вас все в порядке, еще немножко потерпите", – рассказал парламентарий.

Он также отверг обвинения в популизме, саркастически отметив, что, по мнению власти, жить нормально – это популизм.

"Они просто не понимают каких-то элементарных экономических вещей. Я все время объясняю, что не может такого быть, чтобы в таком государстве, с такой инфраструктурой, с таким черноземом, с такими людьми граждане получали меньше тысячи долларов. А они говорят – это популизм. Я объясняю другое – а то, что все наши соседи живут нормально – это тоже популизм?" – возмутился политик.

Лидер партии "За життя" привел примеры других стран, где, несмотря на отсутствие каких-либо запасов газа или нефти и финансовой помощи международных организаций, средняя зарплата граждан составляет 800-1000 долларов.

"Словения – страна, которая не отличается какими-то запасами, но средняя зарплата у них 815 долларов. Ирландия – страна, которая послала МВФ и нормально живет теперь, средняя зарплата – 1563 доллара. Вот объясните мне, пожалуйста, почему все нормальные страны в мире получают минимум 800-1000 долларов, а у нас такие суммы называют популизмом? Недавно в Израиле, в стране, которая 70 лет воюет, ввели новый закон и сделали минимальную почасовую зарплату – в пересчете на наши деньги 212 гривен в час. А украинские власти рассказывают, что у них нет возможности повысить "минималку" до 4000 гривен в месяц", – выразил негодование парламентарий.

"Власть довела народ до нищеты, а теперь и субсидии забрать хочет"

По мнению Вадима Рабиновича, именно с целью вытянуть из украинцев, которые и так доведены до нищеты, еще больше денег, в этом году правительство разработало новые правила начисления субсидий.

"Правительство сократило нормы потребления, с тем чтобы вытянуть из украинцев еще больше! С 1 мая в Украине начали действовать новые правила начисления субсидий. Власти снова пошли на поводу у МВФ и сократили украинцам социальные нормы потребления тепло-, электроэнергии и газа. Осталось еще повысить цены на газ, как того требует МВФ, чтобы добить украинцев. По новым правилам, теперь субсидия будет покрывать не 330 кубометров газа на отопление квартиры площадью 60 кв. м, а только 300. За дополнительные 30 кубов придется платить, а это, согласно даже нынешним тарифам, – плюс 204 гривни в платежки. Что касается тепла, то в квартире с центральным отоплением площадью 60 кв. м субсидия будет покрывать на 0,7 Гкал меньше (вместо 3,28 – 2,5 Гкал). Таким образом, если, например, семья в Киеве не сократит потребление до минимума, ей придется заплатить дополнительные 1411 грн", – констатировал нардеп.

Он также возмутился относительно потери остатков средств на счетах ответственных плательщиков.

"Кроме того, теперь семья, которая получала субсидию на коммуналку, но экономила и потребляла меньше нормы, остатки на своих счетах потеряет. То есть даже если вам удалось каким-то образом заплатить за услуги ЖКХ наперед, чтобы потом меньше платить, то эту переплату у вас просто заберут!" – отметил парламентарий.

Политик уверен, что своими новыми инициативами по сокращению субсидий правительство вгонит украинцев в еще большие долги.

"Тех, кто не в состоянии платить за услуги ЖКХ, вгонят в долги еще больше! Еще одно "гениальное" нововведение – заберут субсидии у должников по ЖКХ. Согласно данным Госстата, общий долг украинцев за коммуналку в марте 2018 вырос на 2 млрд и составляет уже 38,5 млрд грн. Забирая субсидии у людей, которые и так не имеют возможности заплатить, правительство вгоняет народ в еще большие долги, в полную нищету! Количество субсидиантов в стране, безусловно, надо сокращать. Но надо не лишать народ последнего шанса на выживание, а заниматься развитием экономики и улучшением материального состояния граждан", – резюмировал лидер "За життя".

Мария Панаева