Съемки идут с самого утра до ночи несколько дней подряд, в павильоне очень жарко, греют воздух осветительные приборы

Ведущие и журналисты телеканала "Украина" четыре дня подряд на съемочной площадке отмечали "Новый год". Снимали "Большое новогоднее приключение". Изо дня в день каждый участник съемок должен выглядеть одинаково. Нельзя менять наряды, нужно каждый день повторять один и тот же макияж.

Сергей Ливадный, ведущий рубрики в программе "Утро с Украиной" на съемочной площадке вспомнил детство. Тогда мог только мечтать очутиться с другой стороны голубого экрана.

"Я знал, что эта запись происходит раньше. Но все равно мне было интересно наблюдать как люди, артисты, ведущие делают праздник, переживают праздник, дарят этот праздник людям, пытаясь полностью воссоздать атмосферу, чтоб ни у кого из зрителей не создалось впечатление, что это какая-то запись. И им всегда это удавалось", – сказал Сергей Ливадный.

Секрет, как так получается, раскрывает ведущий утренней программы Николай Матросов.

Говорит, главное в кадре веселиться от души.

"Проходит день очень весело, потому что собрались все ведущие телеканала, все актёры сериалов, которые показываются на нашем канале. Все рады друг друга видеть и это уже создает прекрасную атмосферу", – сказал Матросов.

Съемки идут с самого утра до ночи несколько дней подряд. В павильоне очень жарко. Греют воздух осветительные приборы. Грим актерам, ведущим и певцам то и дело приходится поправлять. Для этого на площадке постоянно работают десятки гримеров.

На экране многие звезды будут встречать Новый год в шумной компании. В жизни же собираются встретить его в уютной обстановке вместе с родными.