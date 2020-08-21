Ведущие новостей "Сегодня" и канала "Украина 24" удивили креативным подарком ко Дню Независимости Украины

Журналисты показали, что могут не только рассказывать новости, но и красиво петь

Ведущие канала "Украина 24" и новостей "Сегодня" в сопровождении оркестра Вооруженных Сил Украины исполнили Государственный гимн Украины. Таким образом журналисты поздравили зрителей с одним из важнейших праздников независимой Украины.

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Яркие вышитые наряды ведущих эффектно сочетаются со строгими костюмами образцово-показательного оркестра Вооруженных сил, а мощный аккомпанемент музыкантов добавил исполнению торжественности и праздничности.

Локация, на которой исполняется гимн, также тонко подобрана – на фоне импровизированной сцены – украинская природа и национальная архитектура. Это прошлое, настоящее и будущее независимой Украины. Страны, в которой мы все живем, и независимость которой празднуем все вместе.

Смотрите видео выступления ниже:

Государственный гимн в исполнении ведущих Украина24 и новостей Сегодня в сопровождении образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины!

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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