Ведущие новостей "Сегодня" и канала "Украина 24" удивили креативным подарком ко Дню Независимости Украины

Ведущие канала "Украина 24" и новостей "Сегодня" в сопровождении оркестра Вооруженных Сил Украины исполнили Государственный гимн Украины. Таким образом журналисты поздравили зрителей с одним из важнейших праздников независимой Украины.
Яркие вышитые наряды ведущих эффектно сочетаются со строгими костюмами образцово-показательного оркестра Вооруженных сил, а мощный аккомпанемент музыкантов добавил исполнению торжественности и праздничности.
Локация, на которой исполняется гимн, также тонко подобрана – на фоне импровизированной сцены – украинская природа и национальная архитектура. Это прошлое, настоящее и будущее независимой Украины. Страны, в которой мы все живем, и независимость которой празднуем все вместе.
Смотрите видео выступления ниже:
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
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