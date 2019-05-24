Vеga объявила об отказе от меди

Национальный телеком-оператор Vega активно переводит клиентов из медных на оптоволоконные сети

Благодаря новому способу передачи данных у абонентов, которые ранее получали сервис через медные линии связи, появилась возможность пользоваться всем спектром преимуществ оптики – скоростным доступом в Интернет, IP-телефонией, интерактивным TV. С момента старта проекта, высокое качество инноваций уже оценили более двадцати тысяч пользователей, которым заменили технологии из медных на оптические.

"Мы с Vega уже более 5 лет, с момента переезда в новый офис. Телефон перенесли с предыдущего адреса. На телефонную линию сразу подключили также и Интернет. Было удобно, так как через один кабель получали обе услуги, и скорости Интернета в то время было вполне достаточно. Со временем бизнес немного расширился, появилась потребность в более высокой скорости. В марте 2019 наш офис переключили на оптику. Преимущества в виде существенного увеличения скорости заметили сразу. Качество телефонной связи тоже приятно порадовало, да еще и телефон теперь легко перенести на любую локацию и не надо снова прокладывать кабель, потому что отныне это – IP-телефония. Рекомендую всем владельцам бизнеса не бояться новых технологий и смело переходить на оптику, это может быть немного дороже, но очень облегчит жизнь ваших компаний", – поделился частный предприниматель Тихон Кононов.

Сейчас миграция абонентских сервисов осуществляется в большинстве крупных городов по всей территории Украины. В планах оператора перевести всех клиентов, которые получают услуги с помощью медных сетей, на оптические до конца 2020 года.

"Оптоволоконный интернет постепенно занял лидирующие позиции на мировом рынке IT-технологий. Высокая скорость передачи информации, чистота сигнала, надежность – все это не просто свойства оптики, а залог предоставления качественных услуг. Стремление полностью соответствовать международным стандартам связи способствовали запуску программы переключения, основная цель которой – удовлетворить запросы даже самых требовательных потребителей. Сейчас проект в активной фазе, и с каждым днем ​​количество счастливых абонентов растет. Мы планируем двигаться дальше до полной замены устаревших технологий", – прокомментировал генеральный директор национального телеком-оператора Vega Мурат Чинар.

Переключение на оптические магистрали передачи данных производится без дополнительных затрат для абонентов. Предварительно сотрудники компании информируют жителей о новой технологии, порядке и сроках проведения инсталляционных работ.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление SCM. На сегодняшний день Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.

Веб-сайт компании Vega: http://www.vega.ua

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